Elektronik okul - eokulyd.meb.gov.tr: 21 Ocak 2022 E okul VBS öğrenci giriş ekranı ile dijital karne (e-karne) notları görüntüleme sayfası!

Milyonlarca öğrenci için heyecanlı gün geldi çattı. Bugün 1. dönem sona eriyor. Hem öğrenciler hem de verileri karne notlarını merak ediyor ve nasıl, nereden sorgulanabildiğini araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki binlerce öğrencinin karne notları, okula devamlılığı, ders programı gibi daha pek çok bilgiyi içeriyor. Peki, MEB e-okul karne notları nasıl öğrenilir? Dijital (online) karne alma ve sorgulama nasıl yapılır? İşte merak edilenler!
E-OKUL KARNE GÖRÜNTÜLEME
Öğretmenler sınav sonuçlarını sisteme girdikten sonra, öğrenci ve veliler de e-Okul VBS sistemine giriş yaparak sistemdeki notları görüntüleyebilecek.
Giriş yapıldıktan sonra ekranın sol alt köşesinde yer alan "e-Karne" alanına tıklanır. Pop-Up iznini verdikten sonra açılacak olan e-Karne ekranında aldığınız belgeleri ve notlarınızı görüntüleyebilirsiniz.
E OKUL VBS GİRİŞİ NASIL YAPILIR?
E-Okul VBS'ye giriş yapmak için ilk önce "e-okul.meb.gov.tr" adresine giriş yapmanız ve ardından karşınıza çıkan ekrana sizden istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girmeniz gerekiyor. Bu bilgiler doğru girildiğinde sistem size ikinci bölümü açıyor. Bu bölümde ise öğrencinin kimlik bilgileri veya eğitim bilgileri istenmektedir. Nüfusa kayıtlı olduğu il, okuduğu sınıf gibi... Son olarak karşınıza çıkacak olan öğrencinin fotoğrafını doğru seçtikten sonra sistem kullanıma açılmaktadır. Tüm bu adımları eksiksiz yaptığınız takdirde, sisteme giriş yapabilir ve öğrencinin tüm not bilgileri, sınav tarihleri ve devamsızlık tarihlerini öğrenebilirsiniz. Ayrıca sistemde öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları ve daha birçok bilgiye ulaşmak mümkün.