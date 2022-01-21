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    • 22.01.2022 12:41
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    • 22.01.2022 12:41
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    İlkokul, ortaokul, lise çocuklara en güzel, komik, resimli karne tebrik mesajları sözleri! Karne tebrik kutlama mesajları 2022!

    Dün itibariyle milyonlarca öğrenci karnelerini aldı. Öğrencileri kutlama etmek isteyenler de karne kutlama mesajlarını arama motorlarında sorguluyor. İlkokul, ortaokul, lise en güzel karne kutlama mesajları sözlerine haberimizden ulaşabilir, bu mesajları WhatsApp ya da sosyal medyadan paylaşabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    İlkokul, ortaokul, lise çocuklara en güzel, komik, resimli karne tebrik mesajları sözleri!

    2022 karne tebrik mesajları arama motorlarında sorgulanan konulardan birisi oldu. Milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi karnelerine bugün kavuşacak. Çocuklara karne tebrik mesajları sözleri göndermek isteyenler de konuyla ilgili araştırma yapmaya başladı. Sizler için derlediğimiz haberimizden, en güzel karne tebrik mesajlarına ulaşabilirsiniz. İşte karne tebrik mesajları, karne ile ilgili komik sözler ve karne günü mesajları burada!

    KARNE TEBRİK MESAJLARI 2022!

    Koskaca bir seneyi başarıyla geride bıraktın. Karneni tebrik ediyor ve iyi tatiller diliyorum.

    Çalışmalarının karşılığı olan bu güzel karnen senin mutluluğun olsun. İyi tatiller...

    Bu mutlu günü böylesine güzel bir karneyle tamamladığın için beni çok sevindirdin. Teşekkür ederim yavrum.

    Bu güzel Karneyi bize yaşatan sevgili yavrumuz ve eğitimde emeği geçen öğretmenlerimizi kutlarım.

    Eğitim-öğretim yılını tamamlayarak tatile giren ve karne sevinci yaşayan yavrumuzu kutluyor, kıymetli öğretmenlerimize ve öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum.

    Bugün 18 milyonu aşkın öğrencimiz ve tabii ki ailelerimiz ve öğretmenlerimiz karne heyecanı yaşıyor. Güzel yavrumuzun gözlerinden öpüyor, sıhhat, sağlık, afiyet ve başarılar diliyorum. Öğretmenlerimize de fedakârlıkları için teşekkür ediyorum.

    Disiplinli çalışması başarını anahtarıdır. Karneni kutlar, iyi tatiller dilerim.

        Kendi çocuğum olduğu kadar hepimizin evlatlarının Başarıları daim olsun.. O gülen yüzleri hiç solmasın Tatil bizi bekler Savunun biz geliyoruz

        Son derece başarılı geçen bir yıl için seni tebrik ediyorum. İyi tatiller diliyorum

        Bir Eğitim Öğretim dönemi geride bırakmış olan evlatlarımız için dinlenme vakti gelmiştir. Karnesi güzel olan evladımızı da tüm sene boyunca büyük gayret gösteren tüm öğretmen ve yavrularımıza iyi tatiller dilerim.

        Karne Günü heyecanını ve mutluğunu yaşayan 18 milyonu aşkın öğrencimizi, ailelerimizi ve öğretmenlerimizi kutluyor, karnesi için tatlı evladımızı kutluyorum iyi bir tatili diliyorum.

        Evlatlarımızın Bugün bana yaşatacakları gururdan ve gayretlerinden ötürü minnettarım

        Bu mutlu günü böylesine güzel bir karneyle tamamladığın için beni çok sevindirdin. Teşekkür ederim yavrum.
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        Haberler Güncel İlkokul, ortaokul, lise çocuklara en güzel, komik, resimli karne tebrik mesajları sözleri! Karne tebrik kutlama mesajları 2022!
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