Adayların sınav binalarına çanta, cep telefonu, saat, elektronik cihazlar ve kırtasiye malzemeleri ile girmeleri yasak olup kalem, silgi ve kalemtıraş ÖSYM tarafından sağlanacak.

Sınavda adaylara çoktan seçmeli toplam 80 soru sorulacak ve konu dağılımı Genel Kültür, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Eğitim Bilimleri, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ve Mevzuat alanlarından oluşacak.

ÖSYM tarafından yapılan uyarıya göre adaylar, 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Bu nedenle adayların sınav saatinden önce sınav merkezlerinde hazır bulunmaları gerekiyor.

2026 MEB EKYS bugün saat 10.15'te başlayacak.

EKYS SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2026-MEB-EKYS), 15 Mart 2026 Pazar günü uygulanıyor.

Sınav 10.15'te başlayacak ve adaylara toplam 150 dakika(2,5 saat)cevaplama süresi verilecek. Sınava katılacak adayların dikkat etmesi gereken en önemli kurallardan biri ise bina giriş saatleri. ÖSYM kurallarına göre 10.00'dan sonra hiçbir aday sınav binalarına alınmayacak.