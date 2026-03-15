ÖSYM tarafından yapılan uyarıya göre adaylar, 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Bu nedenle adayların sınav saatinden önce sınav merkezlerinde hazır bulunmaları gerekiyor.
EKYS SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2026-MEB-EKYS), 15 Mart 2026 Pazar günü uygulanıyor.
Sınav 10.15'te başlayacak ve adaylara toplam 150 dakika(2,5 saat)cevaplama süresi verilecek. Sınava katılacak adayların dikkat etmesi gereken en önemli kurallardan biri ise bina giriş saatleri. ÖSYM kurallarına göre 10.00'dan sonra hiçbir aday sınav binalarına alınmayacak.
EKYS'DE KAÇ SORU SORULACAK?
Sınavda adaylara çoktan seçmeli 80 sorudan oluşan tek test uygulanacak. Sorular, belirlenen konu dağılımlarına göre farklı alanlardan gelecek.
Sınavdaki konu dağılımı şu şekilde olacak:
Genel Kültür: %20
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük: %15
Eğitim Bilimleri: %15
Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli: %30
Mevzuat: %20
SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
EKYS'ye girecek adayların Sınava Giriş Belgesi adreslerine gönderilmiyor. Adayların belgelerini, T.C. kimlik numarası ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (ais.osym.gov.tr) üzerinden almaları gerekiyor.
Sınava giriş belgesinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ve fotoğrafı yer alıyor. Adayların yalnızca belgede belirtilen salonda sınava girebileceği, farklı bir salonda sınava giren adayların sınavlarının geçersiz sayılacağı belirtiliyor.
Belgenin renkli ya da siyah beyaz çıktısının sınav günü adayın yanında bulunması zorunlu. Ayrıca belge üzerindeki fotoğrafın görünür olması gerekiyor.
SINAVA GİRİŞTE HANGİ KİMLİK BELGELERİ GEÇERLİ?
Adayların sınav günü yanlarında aşağıdaki belgelerden en az birinin aslını bulundurması gerekiyor:
Fotoğraflı nüfus cüzdanı
Fotoğraflı T.C. kimlik kartı
Geçerlilik süresi dolmamış fotoğraflı pasaport
Yeni kimlik kartı başvurusu yapan adaylar için verilen fotoğraflı, imzalı, mühürlü ve barkodlu geçici kimlik belgesi de geçerli kabul edilecek.
Öte yandan sürücü belgesi, öğrenci kimliği veya meslek kimlik kartı sınava giriş için geçerli sayılmıyor.
SINAVA HANGİ EŞYALARLA GİRİLEMEZ?
ÖSYM kuralları gereği adayların sınav binalarına birçok eşya ile girmesi yasak. Sınava getirilemeyecek eşyalar arasında şunlar bulunuyor:
Çanta, cüzdan, cep telefonu ve her türlü saat
Bluetooth cihazları, kulaklık ve elektronik aletler
Kamera, kayıt cihazı, telsiz ve benzeri cihazlar
Her türlü kesici ve delici alet
Kitap, defter, ders notu, sözlük, gazete ve dergi
Hesap makinesi, kalem, silgi, kalemtıraş ve müsvedde kağıdı
Yiyecek ve içecekler (şeffaf pet şişe içindeki su hariç)
Sınav salonlarında adayların kullanacağı kalem, silgi ve kalemtıraş ÖSYM tarafından sağlanacak.
ADAYLARA SINAV GÜNÜ UYARISI
ÖSYM, sınav binalarında emanet eşya alınmayacağını hatırlatarak adayların sınava mümkün olduğunca sade şekilde gelmesini öneriyor. Ayrıca yoğunluk yaşanmaması için adayların sınav saatinden en az 1 saat önce sınav binası önünde bulunmaları tavsiye ediliyor.
Kuruma göre gerekli görülmesi halinde sınav binalarında sinyal kesici cihazlar kullanılabilecek ve sınav alanları kamera sistemleriyle izlenecek.