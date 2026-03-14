2026 TUS tarihi: TUS 1. Dönem sınavı saat kaçta başlıyor ve bitiyor?

2026 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 1. dönem oturumu, 15 Mart 2026 Pazar günü başlayacak ve oturumların tamamlanmasıyla öğleden sonra sona erecek. ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimine göre binlerce adayın katılacağı TUS’un ilk oturumu Temel Tıp Bilimleri Testi ile başlarken, ardından Klinik Tıp Bilimleri Testi uygulanacak. Peki TUS saat kaçta bitiyor?

  • ÖSYM, 15 Mart 2026'da yapılacak TUS 1. Dönem sınavı için sınav giriş belgelerini 5 Mart 2026 saat 10.00'da https://ais.osym.gov.tr adresinden erişime açacak.
  • TUS 2026 yılında iki dönem halinde düzenlenecek, 1. Dönem 15 Mart 2026'da, 2. Dönem ise 23 Ağustos 2026'da yapılacak.
  • TUS 1. Dönem başvuruları 28 Ocak - 5 Şubat 2026, 2. Dönem başvuruları 8 Temmuz - 16 Temmuz 2026 tarihleri arasında alınacak.
  • TUS 1. Dönem sınav sonuçları 15 Nisan 2026 tarihinde sonuc.osym.gov.tr adresinden açıklanacak.
  • Adaylar sınav giriş belgelerini T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden indirebilecek.

TUS için sınav giriş belgeleri, adayların T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden erişime açıldı. Bu yıl mart ayında düzenlenecek sınava katılacak adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren belgelerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden sorgulayarak edinebilecek. İşte TUS 1. Dönem sınavı oturum bilgisi…

2026 TUS NE ZAMAN YAPILACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimine göre Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) iki ayrı dönemde gerçekleştirilecek. Takvime göre TUS 1. Dönem sınavı 15 Mart 2026 tarihinde, TUS 2. Dönem sınavı ise 23 Ağustos 2026tarihinde uygulanacak.

TUS BAŞVURU TARİHLERİ

Adaylar TUS'un birinci dönemi için başvurularını 28 Ocak – 5 Şubat 2026 tarihleri arasında yapıldı. İkinci dönem TUS başvuruları ise 8 Temmuz – 16 Temmuz 2026 tarihleri arasında ÖSYM tarafından kabul edilecek.

TUS 1. DÖNEM SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin 2026 yılı sınav takviminde yer alan bilgilere göre TUS'un ilk oturumu 15 Mart 2026 Pazar günüdüzenlenecek. Türkiye genelinde yapılacak sınavda adaylar uzmanlık eğitimi için ter dökecek.

TUS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

TUS'a katılacak adayların sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınav giriş belgeleri 5 Mart 2026 saat 10.00'dan itibaren erişime açılacak. Adaylar belgelerini ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden (ais.osym.gov.tr) T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle indirip temin edebilecek.

2026 TUS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin duyurusuna göre 2026 TUS 1. Dönem sınav sonuçları 15 Nisan 2026tarihinde ilan edilecek. Adaylar sonuçlarını sonuc.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM'nin mobil uygulamaları aracılığıyla T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecek.

