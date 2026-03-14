ÖSYM, 15 Mart 2026'da yapılacak TUS 1. Dönem sınavı için sınav giriş belgelerini 5 Mart 2026 saat 10.00'da https://ais.osym.gov.tr adresinden erişime açacak.

TUS 2026 yılında iki dönem halinde düzenlenecek, 1. Dönem 15 Mart 2026'da, 2. Dönem ise 23 Ağustos 2026'da yapılacak.

TUS 1. Dönem başvuruları 28 Ocak - 5 Şubat 2026, 2. Dönem başvuruları 8 Temmuz - 16 Temmuz 2026 tarihleri arasında alınacak.

TUS 1. Dönem sınav sonuçları 15 Nisan 2026 tarihinde sonuc.osym.gov.tr adresinden açıklanacak.

Adaylar sınav giriş belgelerini T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden indirebilecek.

TUS için sınav giriş belgeleri, adayların T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden erişime açıldı. Bu yıl mart ayında düzenlenecek sınava katılacak adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren belgelerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden sorgulayarak edinebilecek. İşte TUS 1. Dönem sınavı oturum bilgisi…

TUS 1. Dönem sınavı 15 Mart 2026'da yapılacak. 2026 TUS NE ZAMAN YAPILACAK? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimine göre Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) iki ayrı dönemde gerçekleştirilecek. Takvime göre TUS 1. Dönem sınavı 15 Mart 2026 tarihinde, TUS 2. Dönem sınavı ise 23 Ağustos 2026tarihinde uygulanacak.