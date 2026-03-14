TUS için sınav giriş belgeleri, adayların T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden erişime açıldı. Bu yıl mart ayında düzenlenecek sınava katılacak adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren belgelerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden sorgulayarak edinebilecek. İşte TUS 1. Dönem sınavı oturum bilgisi…
2026 TUS NE ZAMAN YAPILACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimine göre Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) iki ayrı dönemde gerçekleştirilecek. Takvime göre TUS 1. Dönem sınavı 15 Mart 2026 tarihinde, TUS 2. Dönem sınavı ise 23 Ağustos 2026tarihinde uygulanacak.
TUS BAŞVURU TARİHLERİ
Adaylar TUS'un birinci dönemi için başvurularını 28 Ocak – 5 Şubat 2026 tarihleri arasında yapıldı. İkinci dönem TUS başvuruları ise 8 Temmuz – 16 Temmuz 2026 tarihleri arasında ÖSYM tarafından kabul edilecek.
TUS 1. DÖNEM SINAVI NE ZAMAN?
ÖSYM'nin 2026 yılı sınav takviminde yer alan bilgilere göre TUS'un ilk oturumu 15 Mart 2026 Pazar günüdüzenlenecek. Türkiye genelinde yapılacak sınavda adaylar uzmanlık eğitimi için ter dökecek.
TUS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
TUS'a katılacak adayların sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınav giriş belgeleri 5 Mart 2026 saat 10.00'dan itibaren erişime açılacak. Adaylar belgelerini ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden (ais.osym.gov.tr) T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle indirip temin edebilecek.
2026 TUS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin duyurusuna göre 2026 TUS 1. Dönem sınav sonuçları 15 Nisan 2026tarihinde ilan edilecek. Adaylar sonuçlarını sonuc.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM'nin mobil uygulamaları aracılığıyla T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecek.