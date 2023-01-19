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    • Eğitim
    • 19.01.2023 12:25
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    • 19.01.2023 12:26
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    ÖSYM EKPSS tercih sonucu sorgulama ekranı! EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

    Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 2023 başvuruları ve tercih işlemlerinin bitişiyle birlikte tercih sonuçları hakkında araştırmalar hızlandı.

    takvim.com.tr
    EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

    Engelli bireylerin eğitim durumlarına göre farklı düzeylerde yapılan ve alınan sonuçlar neticesinde devlet memuru olarak kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmasını mümkün kılan merkezi sınav EKPSS'nin başvuruları 2023 yılında 13 Ocak'ta sona ermişti. Gözler bu kez tercih sonuçlarına çevrildi. Peki EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM EKPSS tercih sonucu sorgulama ekranı...

    EKPSS TERCIH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    ÖSYM'den EKPSS tercih sonuç tarihi hakkında henüz duyuru yapılmadı. Konuya ilişkin gelişmeler olduğu taktirde Takvim.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Öte yandan geçtiğimiz yıl başvurular 14 Ocak'ta bitmiş sonuçlar ise 17 Şubat'ta ilan edilmişti.

    Bu yıl da bu süre hesap edildiğinde sonuçların 16 Şubat Perşembe açıklanması bekleniyor.

    EKPSS TERCIH SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

    Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecekler.

    👉ÖSYM EKPSS TERCİH SONUÇ SORGULAMA EKRANI

        EKPSS YERLEŞTİRMELERİ NASIL YAPILACAK?

        Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik ile buna bağlı olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Ölçme,Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında yapılan "Protokol" hükümlerine göre ÖSYM tarafından yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları ve kura usulü ile kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacaktır.

        Yerleştirme yapılırken sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan alan/dal/bölüm/program ile kadrolar için aranan nitelikler arasındaki tutarlık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.

        Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu engelli adayların memur kadrolarına yerleştirilmelerinde EKPSS'de alınan puanlar kullanılacaktır. Yerleştirmelerde geçerliliği devam eden birden fazla EKPSS puanı bulunan adayın en üst eğitim düzeyinden almış olduğu en yüksek EKPSS puanı dikkate alınacaktır. Adaylar, ilan edilen kadrolara EKPSS puanı esas alınarak tercihlerine göre yerleştirileceklerdir. İlan edilen kadrolar arasından aynı kadroyu tercih eden adayların puanının eşit olması halinde diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

        KURA İLE YERLEŞTİRMENİN YAPILMASI

        İlköğretim/ortaokul/ilkokul düzeyinde kuraya başvuran adaylar arasından kura çekimi ile yerleştirme yapılırken;

        6.1 Kadrolar için aranan öğrenim düzeyi, cinsiyet vb. nitelikler arasındaki tutarlık kontrol edilecek, bunlardan herhangi birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.

        6.2 657 sayılı Kanunun 36 nci maddesine göre 11 inci dereceli kadrolar için ilkokul mezunları kura ile yerleştirme tercihinde bulunamayacak, tercihte bulunsalar dahi bu tercihleri dikkate alınmayacaktır.

        6.3 657 sayılı Kanunun 41 inci maddesine göre öncelik eğitim durumu itibariyle ilköğretim/ortaokul mezunlarına verilecektir. İlköğretim/ortaokul mezunu adaylardan kura ile çekilen aday, boş kadro bulunan tercihleri arasından en üst sıradakine yerleştirilecektir. Tercihleri arasında boş kadro bulunmayan aday yerleştirilemeyecektir. Kurada çekilen aday, işlemi gerçekleştirildikten sonra kura listesinden çıkarılacak ve kuraya kalan adaylar ile devam edilecektir. Kura işlemi tercih edilen tüm kadrolara yerleştirme yapılıncaya kadar devam edecektir. İlköğretim/ortaokul mezunlarının kura ile yerleştirme işlemi sonrasında boş kalan kadrolara ilkokul mezunları aynı şekilde kura ile yerleştirilecektir. Özel eğitim iş uygulama merkezi/okulu, ortaokul düzeyinde değerlendirilir.

            6.4 Kura, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 41 inci maddesine göre Devlet memuru olabilmek için aranan asgari eğitim şartını haiz eğitim veren kurumlardan mezun olan engellilerden kamu kurum ve kuruluşlarına tercihlerine göre yerleştirileceklerin tespiti amacıyla noter huzurunda yapılacaktır. Kura çekimini, kura için başvuruda bulunan adaylar da izleyebileceklerdir.
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            Haberler Eğitim ÖSYM EKPSS tercih sonucu sorgulama ekranı! EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
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