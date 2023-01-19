ÖSYM EKPSS tercih sonucu sorgulama ekranı! EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Engelli bireylerin eğitim durumlarına göre farklı düzeylerde yapılan ve alınan sonuçlar neticesinde devlet memuru olarak kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmasını mümkün kılan merkezi sınav EKPSS'nin başvuruları 2023 yılında 13 Ocak'ta sona ermişti. Gözler bu kez tercih sonuçlarına çevrildi. Peki EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM EKPSS tercih sonucu sorgulama ekranı...
EKPSS TERCIH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'den EKPSS tercih sonuç tarihi hakkında henüz duyuru yapılmadı. Konuya ilişkin gelişmeler olduğu taktirde Takvim.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Öte yandan geçtiğimiz yıl başvurular 14 Ocak'ta bitmiş sonuçlar ise 17 Şubat'ta ilan edilmişti.
Bu yıl da bu süre hesap edildiğinde sonuçların 16 Şubat Perşembe açıklanması bekleniyor.
EKPSS TERCIH SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecekler.
👉ÖSYM EKPSS TERCİH SONUÇ SORGULAMA EKRANI