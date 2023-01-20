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    • Eğitim
    • 20.01.2023 10:00
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    • 20.01.2023 10:00
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    20 Ocak 2023 e-karne ne zaman açılacak? Bugün saat kaçta karne verilecek? Karne öğleden sonra mı verilecek? DİJİTAL KARNE PANOSU

    Okullarda ilk ara tatil 14-18 Kasım'da tarihleri arasında gerçekleşti ve öğrenciler 21 Kasım'da yeniden ders başı yaptı. 15 gün sürecek yarıyıl tatili ise yarın çalacak son ders zilinin ardından başlayacak. Peki, karne bugün saat kaçta verilecek? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Yarın saat kaçta karne verilecek?

    Okullarda ilk ara tatil 14-18 Kasım'da tarihleri arasında gerçekleşti ve öğrenciler 21 Kasım'da yeniden ders başı yaptı. 15 gün sürecek yarıyıl tatili ise yarın çalacak son ders zilinin ardından başlayacak. Peki, karne yarın saat kaçta verilecek? İşte detaylar...

    KARNE YARIN SAAT KAÇTA VERİLECEK?

    Karneler genellikle sabah 09:00 ile 10:30 saatleri arasında dağıtılırken, öğlenci öğrenciler ise karnelerini 11:00 ile 12:00 saatleri arasında alabilecekler.

    Okullarda karne heyecanı

    OKUL NE ZAMAN AÇILACAK?

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takviminde yer alan bilgiye göre, öğrenciler bu yıl yarıyıl tatilini 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapacak.

        İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

        Okullarda ikinci ara tatil 17-20 Nisan 2023'te yapılacak. Ayrıca ikinci ara tatil, 21 Nisan'da başlayacak Ramazan Bayramı tatiliyle birleşecek.

        OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

        12 Eylül 2022'de başlayan 2022-2023 eğitim öğretim dönemi, 16 Haziran 2023'te sona erecek.
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        Okullarda karne heyecanı!
        Haberler Eğitim 20 Ocak 2023 e-karne ne zaman açılacak? Bugün saat kaçta karne verilecek? Karne öğleden sonra mı verilecek? DİJİTAL KARNE PANOSU
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