Okullarda ilk ara tatil 14-18 Kasım'da tarihleri arasında gerçekleşti ve öğrenciler 21 Kasım'da yeniden ders başı yaptı. 15 gün sürecek yarıyıl tatili ise yarın çalacak son ders zilinin ardından başlayacak. Peki, karne yarın saat kaçta verilecek? İşte detaylar...
KARNE YARIN SAAT KAÇTA VERİLECEK?
Karneler genellikle sabah 09:00 ile 10:30 saatleri arasında dağıtılırken, öğlenci öğrenciler ise karnelerini 11:00 ile 12:00 saatleri arasında alabilecekler.
OKUL NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takviminde yer alan bilgiye göre, öğrenciler bu yıl yarıyıl tatilini 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapacak.