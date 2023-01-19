15 TATİL TARİHLERİ || Yarı yıl ne zaman başlayacak? Okullar hangi tarihte kapanacak, karneler hangi gün, ne zaman verilecek?

2022-2023 eğitim öğretim yılı içerisinde birinci dönemin sona ermesine artık sayılı günler kaldı. Bu nedenle öğrenciler ve veliler konu hakkında detayları araştırmaya başladı. Peki, Okullar hangi tarihte kapanacak? Yarı yıl tatili ne zaman? İşte detaylar...
YARIYIL TATİLİ (15 TATİL) TARİHLERİ
Yarıyıl tatili bu yıl 23 Ocak 3 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İkinci dönem 6 Şubat Pazartesi günü başlayacak.
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
2022-2023 eğitim öğretim yılı içerisinde okullar 16 Haziran Cuma günü kapanacak.