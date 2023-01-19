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    • Eğitim
    • 19.01.2023 11:21
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    • 19.01.2023 11:21
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    15 TATİL TARİHLERİ || Yarı yıl ne zaman başlayacak? Okullar hangi tarihte kapanacak, karneler hangi gün, ne zaman verilecek?

    Milyonlarca öğrenci karne heyecanı yaşayacak. 2022-2023 eğitim öğretim yılı içerisinde birinci dönem 20 Ocak tarihinde sona erecek.

    takvim.com.tr
    Yarı yıl ne zaman başlayacak?

    2022-2023 eğitim öğretim yılı içerisinde birinci dönemin sona ermesine artık sayılı günler kaldı. Bu nedenle öğrenciler ve veliler konu hakkında detayları araştırmaya başladı. Peki, Okullar hangi tarihte kapanacak? Yarı yıl tatili ne zaman? İşte detaylar...

    YARIYIL TATİLİ (15 TATİL) TARİHLERİ

    Yarıyıl tatili bu yıl 23 Ocak 3 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İkinci dönem 6 Şubat Pazartesi günü başlayacak.

    OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

    2022-2023 eğitim öğretim yılı içerisinde okullar 16 Haziran Cuma günü kapanacak.

        NİSAN ARA TATİLİ NE ZAMAN?

        Nisan ara tatili 17-20 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

        Bu tarihlere Ramazan Bayramının denk geliyor olması nedeniyle bayram tatili ile birleşecek. Ramazan Bayramı 21-23 Nisan tarihlerine denk geliyor.
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        Haberler Eğitim 15 TATİL TARİHLERİ || Yarı yıl ne zaman başlayacak? Okullar hangi tarihte kapanacak, karneler hangi gün, ne zaman verilecek?
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