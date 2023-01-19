15 TATİL TARİHLERİ || Yarı yıl ne zaman başlayacak? Okullar hangi tarihte kapanacak, karneler hangi gün, ne zaman verilecek?

2022-2023 eğitim öğretim yılı içerisinde birinci dönemin sona ermesine artık sayılı günler kaldı. Bu nedenle öğrenciler ve veliler konu hakkında detayları araştırmaya başladı. Peki, Okullar hangi tarihte kapanacak? Yarı yıl tatili ne zaman? İşte detaylar...