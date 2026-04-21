AÖL öğrencileri, sonuçlarını T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle MEB'in AÖL işlemleri sayfasından görüntüleyebilecek. Sonuç ekranında adayların her derse ait doğru-yanlış sayıları, sınav puanları ve dönem kredileri detaylı şekilde yer alacak. İşte sınav sonuçları sorgulama ekranı…

Adaylar, sınav sonuçlarına MEB'in Açık Öğretim Lisesi öğrenci giriş ekranı üzerinden ulaşabilecek. Bunun için öğrencilerin T.C. kimlik numarası veya öğrenci numarası ile sisteme giriş yapmaları yeterli olacak. Giriş işleminin ardından ders bazlı puanlar ve başarı durumları detaylı şekilde incelenebilecek.

SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIYOR?

AÖL sınavlarında puanlama 100 üzerinden hesaplanıyor. Değerlendirme yapılırken doğru cevap sayısının toplam soru sayısına bölünüp 100 ile çarpılması esas alınıyor. Bu hesaplama sonucunda elde edilen puan, en yakın tam sayıya yuvarlanarak kesinleşiyor. Yanlış cevaplar puan hesaplamasında herhangi bir düşüşe neden olmuyor.

İPTAL EDİLEN SORULAR NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?

Sınav sürecinde, Merkez Sınav Kurulu ya da yargı kararları doğrultusunda iptal edilen sorular olursa, bu sorular değerlendirme dışı bırakılıyor. Puanlama ise geçerli soruların toplam puan değeri yeniden düzenlenerek yapılıyor.

CEVAP ANAHTARI HATALARINDA SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Eğer cevap anahtarında bir hata tespit edilirse ve bu durum resmi olarak onaylanırsa, ilgili sorular iptal edilmiyor. Bunun yerine doğru kabul edilen seçenekler esas alınarak değerlendirme süreci devam ediyor.