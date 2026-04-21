CANLI YAYIN
Geri

AÖL 2. dönem sınav sonuç tarihi ve sorgulama ekranı meb.gov.tr

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınav sonuçları, 22 Nisan 2026 Çarşamba günü Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi internet adresi üzerinden erişime açılıyor. 14-15 Mart 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen sınavların ardından sonuç heyecanı yaşayan binlerce öğrenci, puanlarını ve ders başarı durumlarını öğrenmek için sorgulama ekranına yöneliyor.

Giriş Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınav sonuçları 22 Nisan 2026 Çarşamba günü MEB tarafından açıklanacak.
  • Öğrenciler sonuçlarını T.C. kimlik numarası veya öğrenci numarası ile MEB'in AÖL öğrenci giriş ekranından sorgulayabilecek.
  • Sınav sonuç ekranında her derse ait doğru-yanlış sayıları, sınav puanları ve dönem kredileri detaylı olarak yer alacak.
  • AÖL sınavlarında puanlama 100 üzerinden yapılıyor ve yanlış cevaplar puan düşüşüne neden olmuyor.
  • Merkez Sınav Kurulu veya yargı kararıyla iptal edilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak puanlama geçerli sorular üzerinden hesaplanıyor.

AÖL öğrencileri, sonuçlarını T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle MEB'in AÖL işlemleri sayfasından görüntüleyebilecek. Sonuç ekranında adayların her derse ait doğru-yanlış sayıları, sınav puanları ve dönem kredileri detaylı şekilde yer alacak. İşte sınav sonuçları sorgulama ekranı…

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulan takvime göre Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınav sonuçları 22 Nisan 2026 Çarşamba günü erişime açılacak. Mart ayında gerçekleştirilen sınavların ardından öğrenciler, sonuçlarını aynı gün içinde sistem üzerinden görüntüleyebilecek.

AÖL SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, sınav sonuçlarına MEB'in Açık Öğretim Lisesi öğrenci giriş ekranı üzerinden ulaşabilecek. Bunun için öğrencilerin T.C. kimlik numarası veya öğrenci numarası ile sisteme giriş yapmaları yeterli olacak. Giriş işleminin ardından ders bazlı puanlar ve başarı durumları detaylı şekilde incelenebilecek.

MEB AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIYOR?

AÖL sınavlarında puanlama 100 üzerinden hesaplanıyor. Değerlendirme yapılırken doğru cevap sayısının toplam soru sayısına bölünüp 100 ile çarpılması esas alınıyor. Bu hesaplama sonucunda elde edilen puan, en yakın tam sayıya yuvarlanarak kesinleşiyor. Yanlış cevaplar puan hesaplamasında herhangi bir düşüşe neden olmuyor.

İPTAL EDİLEN SORULAR NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?

Sınav sürecinde, Merkez Sınav Kurulu ya da yargı kararları doğrultusunda iptal edilen sorular olursa, bu sorular değerlendirme dışı bırakılıyor. Puanlama ise geçerli soruların toplam puan değeri yeniden düzenlenerek yapılıyor.

CEVAP ANAHTARI HATALARINDA SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Eğer cevap anahtarında bir hata tespit edilirse ve bu durum resmi olarak onaylanırsa, ilgili sorular iptal edilmiyor. Bunun yerine doğru kabul edilen seçenekler esas alınarak değerlendirme süreci devam ediyor.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler