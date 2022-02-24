Ehliyet sınav sonuçları 2022! Ehliyet sınav sonuçlarına nereden bakılır? Ehliyet harcı ne kadar? esinav.meb.gov.tr...

Sürücü adayları tarafından ehliyet sınav sonuçları araştırılıyor. E-sınavlar, MEB tarafından belirlenen günlerde ve tarihlerde gerçekleşiyor. Ehliyet sınavına katılan adaylar sonuçlarını online olarak görebiliyorlar. Eğer yazılı ve direksiyon sınavından başarılı sonuç alırsanız sürücü kursunun hazırlayacağı İlçe Milli Eğitimin onaylayacağı ehliyet sertifikasını 1-2 hafta içerisinde alabilirsiniz. Peki, Ehliyet sınav sonuçlarına nereden bakılır? Ehliyet harcı ne kadar? İşte esinav.meb.gov.tr Ehliyet e-Sınav sonuç ekranı!
EHLİYET SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ehliyet sınav sonuçlarına ilişkin detaylı bilgi adayların kayıtlı olduğu sürücü kurslarından öğrenilebiliyor.
EHLİYET SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Ehliyet yazılı sınav sonuçları, MEB'in http://esinav.meb.gov.tr/ internet adresi üzerinden ilan ediliyor. Adaylar T.C. Kimlik numaralarını girerek sınav sonuçlarını öğrenebilecekler.