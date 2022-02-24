TUS sınav yerleri açıklandı! TUS sınav giriş belgesi nasıl alınır? Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı TUS ne zaman 2022? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2022-TS (1. Dönem) ve Tıp Doktorluğu Aşanında Yurtdışı ükseköğretim Diploma Denkliği için Seviye Tespit Sınavı 2022-STS Tıp Doktorluğu (1. Dönem) giriş belgeleri erişime açıldı ve haberimizden öğrenebilirsiniz.
TUS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 24 Şubat 2022 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
TUS SINAVI NE ZAMAN 2022?
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2022-TUS (1. Dönem) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2022-STS Tıp Doktorluğu (1. Dönem) 6 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.
06 Mart 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-TUS (1. Dönem) Temel Tıp Bilimleri Testi ve 2022-STS Tıp Doktorluğu (1. Dönem) 1. Aşama sınavları için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
06 Mart 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-TUS (1. Dönem) Klinik Tıp Bilimleri Testi ve 2022-STS Tıp Doktorluğu (1. Dönem) 2. Aşama sınavları için adaylar, saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.