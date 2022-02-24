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    • Eğitim
    • 24.02.2022 18:28
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    • 24.02.2022 18:28
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    TUS sınav yerleri açıklandı! TUS sınav giriş belgesi nasıl alınır? Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı TUS ne zaman 2022?

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merakla ve heyecanla beklenen TUS sınav yerleri açıklandı. Sınava nerede gireceğini öğrenmek isteyenler hemen araştırmalar yapmaya başladı. Peki TUS sınav giriş belgesi nasıl alınır? Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı TUS ne zaman 2022? Her yıl gerçekleştirilen sınav özellikle doktor adaylarını yakından ilgilendiriyor. İşte sınava dair tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    TUS sınav yerleri açıklandı!

    TUS sınav yerleri açıklandı! TUS sınav giriş belgesi nasıl alınır? Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı TUS ne zaman 2022? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2022-TS (1. Dönem) ve Tıp Doktorluğu Aşanında Yurtdışı ükseköğretim Diploma Denkliği için Seviye Tespit Sınavı 2022-STS Tıp Doktorluğu (1. Dönem) giriş belgeleri erişime açıldı ve haberimizden öğrenebilirsiniz.

    TUS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

    Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 24 Şubat 2022 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

    TUS SINAVI NE ZAMAN 2022?

    Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2022-TUS (1. Dönem) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2022-STS Tıp Doktorluğu (1. Dönem) 6 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.

    06 Mart 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-TUS (1. Dönem) Temel Tıp Bilimleri Testi ve 2022-STS Tıp Doktorluğu (1. Dönem) 1. Aşama sınavları için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

    06 Mart 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-TUS (1. Dönem) Klinik Tıp Bilimleri Testi ve 2022-STS Tıp Doktorluğu (1. Dönem) 2. Aşama sınavları için adaylar, saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

        TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı

        1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, 26 Nisan 2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği (TUEY), Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmeliklerin hükümleri çerçevesinde Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde ve üniversitelerin tıp fakültelerinde tıpta uzmanlık eğitimi görmek isteyen adayların seçme işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yürütülmektedir.

        Yeterlik ve yarışma esaslarına dayanan uzmanlık eğitimi giriş sınavlarında adayların, tıp alanındaki temel kavram, ilke ve yöntemleri tanıma, kavrama; bu kavram, ilke ve yöntemler ile düşünme ve bunları belli durumlara uygulama yetilerini yoklayan sorular bulunmaktadır. Mesleki Bilgi Sınavının amacı bu sınav sonucuna göre tıpta uzmanlık eğitimine kabul edilecek adayları seçerek tercihlerine göre mevcut kontenjanlara yerleştirmektir.

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        Haberler Eğitim TUS sınav yerleri açıklandı! TUS sınav giriş belgesi nasıl alınır? Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı TUS ne zaman 2022?
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