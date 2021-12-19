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    • Eğitim
    • 19.12.2021 19:52
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    • 19.12.2021 20:28
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    Eğitime kar engelli! Tatil haberleri peş peşe geliyor... İşte okulların tatil edildiği iller

    Son dakika haberleri... Türkiye genelinde etkili olan soğuk ve yağışlı hava eğitimi olumsuz etkiledi. Belli kesimlerde etkili olan kar yağışı sebebiyle okullar tatil edildi. İşte kar yağışı sebebiyle okulların tatil edildiği iller ve ilçeler...

    AJANSLAR
    Eğitime kar engeli

    Türkiye genelinde etkili olan soğuk ve yağışlı hava eğitimi olumsuz etkiledi. Belli kesimlerde etkili olan kar yağışı sebebiyle okullar tatil edildi.

    Konya'da dün geceden bu yana etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

    KONYA'DA KAR KALINLIĞI 20 SANTİMETREYİ GEÇTİ
    Yoğun bir şekilde devam eden yağışlar nedeniyle kent merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreyi geçerken, bazı ilçelerde ise yarım metreyi aştı.

    OKULLAR TATİL EDİLDİ
    Yağışların devam etmesi üzerine okullar tatil edildi.

    Konya'da merkez Selçuklu, Karatay, Meram ilçeleri ile Akşehir, Altınekin, Ahırlı, Akören, Beyşehir, Bozkır, Cihanbeyli,Yağışların devam etmesi üzerine merkez Selçuklu, Karatay, Meram ilçeleri ile Akşehir, Altınekin, Ahırlı, Akören, Beyşehir, Bozkır, Cihanbeyli,

        Çeltik, Çumra, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Hadim, Hüyük, Kadınhanı, Ilgın, Taşkent, Sarayönü, Seydişehir, Yalıhüyük ve Yunak ilçelerinde eğitime 20 Aralık Pazartesi günü 1 gün süreyle ara verildi.

        Ayrıca engelli veya hamile kamu çalışanlarının da 1 gün idari izinli sayılacağı öğrenildi.

        TUNCELİ PÜLÜMÜR'DE OKULLAR TATİL EDİLDİ
        Tunceli'nin Pülümür İlçesi'nde eğitime bir gün süreyle ara verildi. Tunceli'de iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde 90 köy yolu ulaşıma kapanırken, yağış hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

        Kar yağışı nedeniyle Pülümür İlçesi'ndeki tüm okullar, bir gün süreyle tatil ilan edildi.

        Öte yandan kar yağışı nedeniyle Tunceli-Karaoğlan-Ovacık karayolu araç trafiğine kapatılırken, Tunceli-Erzincan karayolunda ise zincirsiz araçların geçişine izin verilmiyor.

        AKSARAY'DA KAR TATİLİ
        Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde etkili kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle 20 Aralık Pazartesi ilçe merkezi ile bağlı tüm köylerdeki okullarda eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

        Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin idari izinli sayılacağı belirtildi.

        KARAMAN'IN BAŞYAYLA İLÇESİNDE KAR TATİLİ
        Karaman'ın Başyayla ilçesinde, etkili kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi ile bağlı tüm köylerdeki okullarda eğitime yarın için ara verildiği bildirildi.

        Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin idari izinli sayılacağı belirtildi.
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        Haberler Eğitim Eğitime kar engelli! Tatil haberleri peş peşe geliyor... İşte okulların tatil edildiği iller
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