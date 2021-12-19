Eğitime kar engelli! Tatil haberleri peş peşe geliyor... İşte okulların tatil edildiği iller

Türkiye genelinde etkili olan soğuk ve yağışlı hava eğitimi olumsuz etkiledi. Belli kesimlerde etkili olan kar yağışı sebebiyle okullar tatil edildi.

Konya'da dün geceden bu yana etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

KONYA'DA KAR KALINLIĞI 20 SANTİMETREYİ GEÇTİ

Yoğun bir şekilde devam eden yağışlar nedeniyle kent merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreyi geçerken, bazı ilçelerde ise yarım metreyi aştı.