DHBT sınavı nedir, kaç yılda bir yapılır? DHBT sınavı ne zaman 2022? Başvuru şartları neler? Sınav soru dağılımı ise…

Gün içerisinde yoğun bir şekilde DHBT sınavı ne zaman 2022? Sorusunun yanıtı araştırıyor. Yeni yıla az bir zaman kala sınavlara katılan binlerce kişi 2022 yılında sınavların hangi tarihlerde düzenleneceklerini merak ediyor ve bunlardan biri de Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) oldu. DHBT-1 ve DHBT-2 olarak iki ayrı bölümden oluşan sınavda soru dağılımının nasıl olduğu merak ediliyor. Peki DHBT sınavı nedir, kaç yılda bir yapılır? Başvuru şartları neler? İşte merak konusu oldu tüm bilgiler…
DHBT SINAVI NE ZAMAN 2022?
KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) 27 Kasım 2022 Pazar günü yapılacak.
KPSS'nin ardından düzenlenecek DHBT sınavı 60 dakika sürecek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) diğer sınavlarında geçerli olan tüm kurallar, DHBT sınavında da geçerli olacak.
KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) için başvurular 7-17 Ekim 2022 tarihleri arasında ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr internet adresinden alınacak.
DHBT SORU DAĞILIMI
DHBT-1
İslam İnanç Esasları
İslam İbadet Esasları
Kur'an Bilgisi
Siyer
İslam Ahlâkı
DHBT-2
Tefsir
Fıkıh
Hadis
Akaid & Kelam
İslam Tarihi
Dinler ve Mezhepler Tarihi
Dini Hitabet