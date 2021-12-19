DHBT sınavı nedir, kaç yılda bir yapılır? DHBT sınavı ne zaman 2022? Başvuru şartları neler? Sınav soru dağılımı ise…

Gün içerisinde yoğun bir şekilde DHBT sınavı ne zaman 2022? Sorusunun yanıtı araştırıyor. Yeni yıla az bir zaman kala sınavlara katılan binlerce kişi 2022 yılında sınavların hangi tarihlerde düzenleneceklerini merak ediyor ve bunlardan biri de Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) oldu. DHBT-1 ve DHBT-2 olarak iki ayrı bölümden oluşan sınavda soru dağılımının nasıl olduğu merak ediliyor. Peki DHBT sınavı nedir, kaç yılda bir yapılır? Başvuru şartları neler? İşte merak konusu oldu tüm bilgiler…