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    • 20.12.2021 12:13
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    DHBT sınavı nedir, kaç yılda bir yapılır? DHBT sınavı ne zaman 2022? Başvuru şartları neler? Sınav soru dağılımı ise…

    DHBT sınavı ne zaman 2022? DHBT sınavı nedir, kaç yılda bir yapılır? Başvuru şartları neler? Sınav soru dağılımı nasıldır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) yıl sonuna sayılı günler kala merak konusu oldu ve 2022 tarih araştırması hız kazandı. ÖSYM önlisans ve lisans öğrencileri için bu tarihi açıkladı ve DHBT-1 ve DHBT-2 olarak iki ayrı bölümden oluşan sınavın soru dağılımı da haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    DHBT sınavı nedir, kaç yılda bir yapılır?

    Gün içerisinde yoğun bir şekilde DHBT sınavı ne zaman 2022? Sorusunun yanıtı araştırıyor. Yeni yıla az bir zaman kala sınavlara katılan binlerce kişi 2022 yılında sınavların hangi tarihlerde düzenleneceklerini merak ediyor ve bunlardan biri de Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) oldu. DHBT-1 ve DHBT-2 olarak iki ayrı bölümden oluşan sınavda soru dağılımının nasıl olduğu merak ediliyor. Peki DHBT sınavı nedir, kaç yılda bir yapılır? Başvuru şartları neler? İşte merak konusu oldu tüm bilgiler…

    DHBT SINAVI NE ZAMAN 2022?

    KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) 27 Kasım 2022 Pazar günü yapılacak.

    KPSS'nin ardından düzenlenecek DHBT sınavı 60 dakika sürecek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) diğer sınavlarında geçerli olan tüm kurallar, DHBT sınavında da geçerli olacak.

    KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) için başvurular 7-17 Ekim 2022 tarihleri arasında ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr internet adresinden alınacak.

    DHBT SORU DAĞILIMI

    DHBT-1
    İslam İnanç Esasları
    İslam İbadet Esasları
    Kur'an Bilgisi
    Siyer
    İslam Ahlâkı

    DHBT-2
    Tefsir
    Fıkıh
    Hadis
    Akaid & Kelam
    İslam Tarihi
    Dinler ve Mezhepler Tarihi
    Dini Hitabet

        2022 DHBT BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        DHBT'ye, ilgili öğrenim düzeyindeki KPSS başvuru koşulları ile Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ilan edilen başvuru koşullarını taşıyan adaylar başvurabilecek. Adaylar KPSS'ye katıldıkları öğrenim düzeyinde DHBT'ye katılmak zorundadır.

        DHBT'ye katılacak adayların ilgili öğrenim düzeyinde KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna katılmaları zorunlu olduğundan lisans düzeyinde DHBT'ye katılacak adayların KPSS başvuru tarihlerinde KPSS lisans başvurularını; DHBT'ye ortaöğretim veya ön lisans düzeyinde katılacaklar adayların ise KPSS Ortaöğretim/Önlisans başvuru tarihlerinde KPSS Ortaöğretim/Önlisans başvurularını yapmaları zorunludur. Bu tarihler dışında başvuru alınmayacaktır.

        Sınava katılacak adayların ilgili yıl, bu sınava katılacakları öğrenim düzeyi ile aynı öğrenim düzeyinde yapılacak KPSS'ye girmeleri ve KPSS'de puanların hesaplanmasına yönelik koşulları karşılamaları gerekmektedir. Sınav ile ilgili başvuru, sınav uygulaması vb. bilgiler ilgili yılın KPSS kılavuzlarında yer alacak, ayrı bir kılavuz hazırlanmayacaktır. Adayların bu kılavuzda belirtilen kurallara uyması zorunludur.
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        Haberler Güncel DHBT sınavı nedir, kaç yılda bir yapılır? DHBT sınavı ne zaman 2022? Başvuru şartları neler? Sınav soru dağılımı ise…
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