21 Aralık Salı Konya'da okullar tatil mi? Yarın okul var mı? Konya'da kar tatili olan ilçelerin tam listesi: Karatay, Meram, Selçuklu

Kış aylarının gelmesiyle MGM'den il il kuvvetli yağış, rüzgar, fırtına ve kar uyarıları gelmeye başladı. Türkiye'nin bir çok ilinde olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar tatil edildi. 20 Aralık'ta Konya, Tunceli, Karaman, Aksaray, Bingöl, Adana, Kars, Denizli, Eskişehir, Kahramanmaraş, Muğla'da eğitime 1 gün ara verilmişti. Gözler bu kez 21 Aralık'ta... Peki 21 Aralık Salı Konya'da okullar tatil mi? Yarın okul var mı? Konya'da kar tatili olan ilçelerin tam listesi haberimizde!
METEOROLOJİ HAVA DURUMU İL İL: KONYA, İSTANBUL, ANKARA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile güneydoğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Balıkesir, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak ve Manisa çevreleri ile İzmir'in iç, Antalya'nın doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Doğu Akdeniz, Şırnak, Siirt, Batman, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz'in yüksek kesimleri, Erzincan, Tunceli, Malatya, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkâri çevreleri ile Siirt ve Şırnak'ın yüksek kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, batı bölgelerde yer yer mevsim normallerinin altında, iç ve doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: İç ve batı kesimlerde batı ve güneybatı, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Doğu Akdeniz, Şırnak, Siirt, Batman, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz'in yüksek kesimleri, Erzincan, Tunceli, Malatya, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkâri çevreleri ile Siirt ve Şırnak'ın yüksek kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması beklendiğinden sel, su baskını, ile buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
MARMARA
Çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Balıkesir çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmur, güneydoğusunun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 9°C
Çok bulutlu
İSTANBUL °C, 8°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve zamanla karla karışık yağmurlu
KIRKLARELİ °C, 7°C
Çok bulutlu
KOCAELİ °C, 7°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve zamanla karla karışık yağmurlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Kütahya, Uşak, Manisa ve Afyonkarahisar çevreleri ile İzmir'in iç kesimlerinin hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 2°C
Çok bulutlu, gece saatlerinde hafif kar yağışlı
DENİZLİ °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı
MUĞLA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Antalya'nın doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması beklenen yağışların, Doğu Akdeniz'de kuvvetli yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinde (rakımı 1100-1200 metre üzeri yerlerde) kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
ADANA °C, 13°C
Çok bulutlu ve akşam saatlerine kadar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, rakımı 1100-1200 metre üzeri yerlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
ANTALYA °C, 15°C
Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerine kadar kuvvetli olması bekleniyor.
ISPARTA °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, bölgenin kuzeybatısı ile Karaman, Niğde, Aksaray, Kayseri, Nevşehir ve Sivas çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 3°C
Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 3°C
Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif kar yağışlı
KONYA °C, 3°C
Çok bulutlu
YOZGAT °C, 2°C
Çok bulutlu