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Eğitime 1.5 gün ara, MEB tatil listesini açıkladı! Öğretmenler ve 5.6.7.8.9.10.11.12. sınıflar...

Cumhuriyet Bayramı Türkiye'nin en önemli ulusal bayramlarından biri olarak her yıl büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Bu yıl 29 Ekim 2024’te gerçekleşecek olan Cumhuriyet Bayramı için resmi törenler ve etkinlikler planlanırken tatil düzenlemeleri de merak konusu oldu. Özellikle 28 Ekim 2024 tarihinin önemi öğrenciler ve çalışanlar arasında sıkça gündeme geliyor.

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Giriş Tarihi :08 Ekim 2024 , 10:57 Güncelleme Tarihi :08 Ekim 2024 , 10:57
Eğitime 1.5 gün ara, MEB tatil listesini açıkladı! Öğretmenler ve 5.6.7.8.9.10.11.12. sınıflar...

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte 2024 yılı resmi tatil takvimi yeniden gündeme geldi. Bu yıl Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim Salı gününe denk gelirken 28 Ekim Pazartesi günü de merak edilen konulardan biri oldu. Öğrenciler ve çalışanlar 28 Ekim'de okulların açık olup olmayacağını ve mesai saatlerini sorguluyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Cumhuriyet Bayramı Tatili Detayları

MEB'in duyurusuna göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili öncesinde, öğretmenler ve öğrenciler 28 Ekim Cumartesi günü öğleden sonra izinli sayılacak.

Bu durum, eğitim camiasında 1.5 günlük bir tatil anlamına geliyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

29 Ekim tarihinde ise Cumhuriyet Bayramı'nın resmi tatil olması sebebiyle tüm kamu kurumları kapalı olacak.

Görevli Öğretmenler ve Öğrenciler İçin İstisna

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde, özellikle merkez okullarda görev yapan öğretmenler ve bu okullarda öğrenim gören öğrenciler için özel bir durum söz konusu.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

MEB 2024-2025 ÇALIŞMA TAKVİMİNİ AÇIKLADI!

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanan "2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi" genelgesine göre öğretmenlerin mesleki çalışmaları, yeni eğitim öğretim yılında 2 Eylül Pazartesi başlayacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Birinci dönem, 9 Eylül 2024 Pazartesi başladı ve 17 Ocak 2025 Cuma sona erecek.

Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024'te yapılacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek. İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.

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