Eğitime 1.5 gün ara, MEB tatil listesini açıkladı! Öğretmenler ve 5.6.7.8.9.10.11.12. sınıflar...

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte 2024 yılı resmi tatil takvimi yeniden gündeme geldi. Bu yıl Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim Salı gününe denk gelirken 28 Ekim Pazartesi günü de merak edilen konulardan biri oldu. Öğrenciler ve çalışanlar 28 Ekim'de okulların açık olup olmayacağını ve mesai saatlerini sorguluyor.
(Takvim Foto Arşiv)
Cumhuriyet Bayramı Tatili Detayları
MEB'in duyurusuna göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili öncesinde, öğretmenler ve öğrenciler 28 Ekim Cumartesi günü öğleden sonra izinli sayılacak.
Bu durum, eğitim camiasında 1.5 günlük bir tatil anlamına geliyor.
(Takvim Foto Arşiv)
29 Ekim tarihinde ise Cumhuriyet Bayramı'nın resmi tatil olması sebebiyle tüm kamu kurumları kapalı olacak.
Görevli Öğretmenler ve Öğrenciler İçin İstisna
Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde, özellikle merkez okullarda görev yapan öğretmenler ve bu okullarda öğrenim gören öğrenciler için özel bir durum söz konusu.