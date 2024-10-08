Eğitime 1.5 gün ara, MEB tatil listesini açıkladı! Öğretmenler ve 5.6.7.8.9.10.11.12. sınıflar...

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte 2024 yılı resmi tatil takvimi yeniden gündeme geldi. Bu yıl Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim Salı gününe denk gelirken 28 Ekim Pazartesi günü de merak edilen konulardan biri oldu. Öğrenciler ve çalışanlar 28 Ekim'de okulların açık olup olmayacağını ve mesai saatlerini sorguluyor.