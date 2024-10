2025 KYK bursu ne kadar, kaç TL olacak? KYK burs/ kredi ücretlerine zam gelecek mi? İlk ödeme ne zaman?

BURS VE KREDİ BAŞVURULARI AYNI EKRANDAN ALINACAK KYK başvuruları sonucunda geri ödemesiz burs almaya hak kazanan öğrenciler not ortalaması şartını ve diğer kriterleri sağladığı takdirde eğitim hayatı boyunca burs almaya devam ediyor. Öğrenim kredisi ise geri ödemeli olduğundan mezun olunan tarihten 2 yıl sonra taksitler şeklinde ödeniyor. Burs verilecek öğrenci belirlenirken eğitim alınan şehir, öğrencinin ve ailesinin ekonomik durumu ve diğer kriterler baz alınıyor. KYK burs başvuruları e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreyle giriş yapılarak gerçekleştirilecek. KYK burs başvuru tarihlerinin kısa süre içerisinde belli olması bekleniyor. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından kamu kurumlarından alınan bilgiler ile öğrencilerin başvuru esnasında beyan ettikleri belgeler değerlendiriliyor.

KYK BURS ÖDEMELERİ GERİYE DÖNÜK YAPILIYOR



Normal şartlarda öğrencilere ilk burs ödemeleri Ekim ayından itibaren yapılıyor. Bu yıl ise başvuru sürecinin henüz başlamamış olması sebebiyle ilk defa burs ve kredi alacak öğrencilere geriye dönük olarak ödeme yapılacak.



Burs ve kredi ödemeleri 2024 yılında 2.000 lira olarak belirlenirken öğrencilerin T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre her ayın 6'sı ve 10'u arasında ödemeler gerçekleştirilecek.



Geri ödemesiz bursun devam etmesi için Hazırlık sınıfı öğrencilerinin hazırlık sınıfını geçerek bir üst sınıfa başlamaları; diğer sınıflarda okuyan öğrencilerin ise 4'lük sistem üzerinden 2 ve üzeri, 100'lük sistem üzerinden 53,33 ve üzeri not ortalaması ile bir üst sınıfa geçmeleri halinde bu öğrenciler başarılı olarak değerlendirilmektedir. Not ortalaması bu puanların altında kalan veya hazırlık sınıfını geçemeyen öğrencilerin bursu krediye dönüştürülmektedir.