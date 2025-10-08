Eğitimde 3 önemli değişiklik masada! Zorunlu lise, LGS puanı, İlkokula başlama yaşı... Çalışmalar başlıyor

Fotoğraf, (takvim.com.tr)

Sabah'ta yer alan habere göre birinci sınıfta yaş farkı 18 aya kadar çıkabiliyor. Akran zorbalığına da en çok bu küçük yaştaki çocuklar maruz kalıyor. İlkokuldaki bu yaş çeşitliliği öğretmenler için de ciddi problemlere neden oluyor. Eğitimcilerdiyor.diyor.