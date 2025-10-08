PODCAST CANLI YAYIN

Eğitimde 3 önemli revizyon masaya yatırılacak! İlk gündem zorunlu lise

Yeni eğitim ve öğretim dönemi başladı. Milyonlarca öğrenci okula döndü. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ise bu dönemde öğrencileri ilgilendiren önemli konuları gündemine aldı. İlk olarak 4 yıl olan zorunlu lise eğitimini değerlendirecek. Ders yoğunluğunun daha az olacağı esnek bir lise eğitimi üzerinde çalışıldı. Lise eğitiminin ya ilk 3 ya da ilk 2 yılı zorunlu olacak. 11 ya da 12'nci sınıflara üniversiteye hazırlık yılı olarak isteyen öğrenciler devam edecek. İkinci önemli gündem maddesi ise kademeler arası geçiş, yani Liselere Geçiş Sınavı (LGS) puanlama sistemi. 8'inci sınıfların katıldığı sınavda alınan puanların yanı sıra öğrencilerin sosyal sorumluluk projeleri, spor ve sanat alanlarındaki faaliyetlerinin de değerlendirilmeye alınması planlanıyor. Üçüncü konu ise ilkokula başlama yaşı. 72 ayını doldurmuş her çocuğun ilkokula kaydı zorunlu. Öte yandan velinin talebi doğrultusunda bu yaş 84 aya kadar çıkabiliyor. 66 aylık çocuklar da ilkokula başlayabiliyor. Birinci sınıfta yaş farkı 18 aya kadar çıkabiliyor. Akran zorbalığına da en çok bu küçük yaştaki çocuklar maruz kalıyor.

