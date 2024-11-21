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1. DÖNEM 2. ORTAK SINAV TARİHLERİ 2024-2025 | MEB 2. yazılılar ne zaman yapılacak? Ortak sınav konu dağılımı!

2024-2025 eğitim-öğretim yılına ait ortak sınavların takvimi öğrenciler tarafından merakla bekleniyordu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 30-31 Ekim 2024 tarihlerinde yapılan 1. dönem 1. ortak sınavların ardından ikinci ortak sınav tarihlerini de duyurdu. Bu yıl sınav sayısı ve kapsamı genişletilmiş durumda. 6, 7, 9 ve 10. sınıflar için yapılan ortak sınavlar tüm Türkiye'deki okullarda eş zamanlı olarak uygulanacak.

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Giriş Tarihi :21 Kasım 2024 , 09:28 Güncelleme Tarihi :21 Kasım 2024 , 09:28
1. DÖNEM 2. ORTAK SINAV TARİHLERİ 2024-2025 | MEB 2. yazılılar ne zaman yapılacak? Ortak sınav konu dağılımı!

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Milli Eğitim Bakanlığı, 2024-2025 eğitim-öğretim yılına dair ortak sınav tarihlerini ve sınavlara yönelik önemli yenilikleri açıkladı. Bu yıl öğrencilerin gelişimini süreç odaklı takip etmek ve müfredatın işlenmesinde okullar arasında bütünlük sağlamak amacıyla uygulamalara dair bazı değişiklikler getirildi.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Ortak Sınav Tarihleri
2024-2025 eğitim-öğretim yılı boyunca yapılacak olan ortak sınavlar için tarih aralıkları belirlendi. 1. dönem ve 2. dönem olmak üzere iki ana dönemde gerçekleştirilecek sınavlar, öğrencilere önemli bir dönemeç olacak.

1. Dönem 2. Sınavlar: 30 Aralık 2024 - 10 Ocak 2025
2. Dönem 1. Sınavlar: 17-28 Mart 2025
2. Dönem 2. Sınavlar: 26 Mayıs - 13 Haziran 2025

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Konu ve Soru Dağılımları Yayınlandı
Milli Eğitim Bakanlığı, 1. Dönem konu ve soru dağılımlarını da duyurdu. Öğrenciler, Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler gibi derslerin hangi konulardan sorumlu olacağını öğrenebilecek. Konu dağılımlarına MEB'in resmi web sitesi üzerinden ulaşılabilecek.

Ortak sınav konu soru dağılım tablolarına ulaşmak için tıklayınız.

Ortak Sınav Kapsamı Genişletildi
Geçen yıl 6. ve 9. sınıflarda yapılan ortak sınavlar, 2024-2025 yılında daha geniş bir kapsamda uygulanacak. Ortaokul 6 ve 7. sınıflar ile lise 9 ve 10. sınıflarda yapılacak ortak sınavlar, Türkçe ve Matematik derslerinin yanı sıra farklı branşlarda da gerçekleştirilecek. Bu yıl için belirlenen sınav takvimi şu şekilde:

7. Sınıf Türkçe Sınavı: 30 Aralık 2024
7. Sınıf Matematik Sınavı: 31 Aralık 2024
6. Sınıf Türkçe Sınavı: 24 Mart 2025
9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Sınavı: 24 Mart 2025
9. Sınıf Matematik Sınavı: 25 Mart 2025

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Dil Sınavları İki Aşamalı Olacak
Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı ile yabancı dil derslerinde sınavlar yazılı ve uygulamalı olmak üzere iki aşamada yapılacak. Yazılı sınavlarda okuma ve yazma becerileri, uygulamalı sınavlarda ise dinleme ve konuşma becerileri ölçülecek. Konuşma sınavları, belirli bir tarih aralığı olmaksızın sınav sürecine yayılarak yapılacak.

Uygulamalı Derslerde Yenilikler

Beden eğitimi ve spor, görsel sanatlar, teknoloji ve tasarım gibi uygulamalı derslerin sınavları, tüm sınıflarda aynı kazanımları ölçmek üzere yapılacak. Bu derslerde öğrenciler, daha kapsamlı bir şekilde değerlendirilecek.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Öğrenci Cevaplarına Yönelik Geri Bildirim

Öğrenci cevapları değerlendirildikten sonra, öğretmenler öğrencilerin eksik ya da yanlış öğrenmelerine yönelik notlar alacak. Bu geri bildirim, öğrencilerin gelişimlerini takip etmek amacıyla önem taşıyor.

2024-2025 eğitim-öğretim yılında yapılacak olan ortak sınavlar, öğrencilerin yetkinliklerini daha kapsamlı bir şekilde ölçmeyi amaçlıyor. Yeni uygulamalarla birlikte, sınavlar sadece bilgi değil, aynı zamanda beceri ölçümü açısından da kritik bir rol oynayacak.

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