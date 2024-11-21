1. DÖNEM 2. ORTAK SINAV TARİHLERİ 2024-2025 | MEB 2. yazılılar ne zaman yapılacak? Ortak sınav konu dağılımı!

Milli Eğitim Bakanlığı , 2024-2025 eğitim-öğretim yılına dair ortak sınav tarihlerini ve sınavlara yönelik önemli yenilikleri açıkladı. Bu yıl öğrencilerin gelişimini süreç odaklı takip etmek ve müfredatın işlenmesinde okullar arasında bütünlük sağlamak amacıyla uygulamalara dair bazı değişiklikler getirildi.

Ortak Sınav Tarihleri 2024-2025 eğitim-öğretim yılı boyunca yapılacak olan ortak sınavlar için tarih aralıkları belirlendi. 1. dönem ve 2. dönem olmak üzere iki ana dönemde gerçekleştirilecek sınavlar, öğrencilere önemli bir dönemeç olacak.

(Takvim Foto Arşiv)

Konu ve Soru Dağılımları Yayınlandı

Milli Eğitim Bakanlığı, 1. Dönem konu ve soru dağılımlarını da duyurdu. Öğrenciler, Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler gibi derslerin hangi konulardan sorumlu olacağını öğrenebilecek. Konu dağılımlarına MEB'in resmi web sitesi üzerinden ulaşılabilecek.

Ortak sınav konu soru dağılım tablolarına ulaşmak için tıklayınız.

Ortak Sınav Kapsamı Genişletildi

Geçen yıl 6. ve 9. sınıflarda yapılan ortak sınavlar, 2024-2025 yılında daha geniş bir kapsamda uygulanacak. Ortaokul 6 ve 7. sınıflar ile lise 9 ve 10. sınıflarda yapılacak ortak sınavlar, Türkçe ve Matematik derslerinin yanı sıra farklı branşlarda da gerçekleştirilecek. Bu yıl için belirlenen sınav takvimi şu şekilde:

7. Sınıf Türkçe Sınavı: 30 Aralık 2024

7. Sınıf Matematik Sınavı: 31 Aralık 2024

6. Sınıf Türkçe Sınavı: 24 Mart 2025

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Sınavı: 24 Mart 2025

9. Sınıf Matematik Sınavı: 25 Mart 2025