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    • Eğitim
    • 22.10.2022 15:56
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    • 22.10.2022 15:56
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    Ebelik hangi puan türüyle alıyor? KPSS P1-P2-P3 puan türüyle alım yapan KURUMLAR! Ebelik KPSS atama, tavan-taban puanları 2022!

    Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçları açıklandı. Yüzbinlerce adayın bekleyişi sona ererken gözler mesleklerin puan türlerine, taban puanlarına çevrildi. İnternet arama motorlarında Ebelik KPSS atama, tavan-taban puanları 2022! Ebelik hangi puan türüyle alıyor? KPSS P1-P2-P3 puan türüyle alım yapan KURUMLAR hangileri?' sorularının yanıtları araştırılıyor. İşte detaylar...

    Ebelik KPSS atama, tavan-taban puanları 2022!

    KPSS 2022 ebelik puan türü, atama, tavan-taban puanları sınava giren adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. ÖSYM KPSS sonuçlarının 21 Ekim itibariyle açıklandığını duyurdu. Peki Ebelik KPSS atama, tavan-taban puanları 2022! Ebelik hangi puan türüyle alıyor? İşte KPSS P1-P2-P3 puan türüyle alım yapan KURUMLAR!

    KPSS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

    KPSS sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr adresinden ilan edilildi. Adaylar T.C. kimlik numaralarını ve şifrelerini kullanarak puanlarını öğrenebilir.

    👉KPSS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    EBELİK HANGİ PUAN TÜRÜYLE ALIYOR?

    Ebelik KPSS P3 puan türüyle alıyor.

    KPSS ATAMA TAVAN- TABAN PUANLARI

    KPSS taban puanları geçmiş yıllar için bilgiler bulunuyor. KPSS Sağlık Bakanlığı sözleşmeli pozisyonlara yerleştirme puanları ise 2022 yılına dair bilgi bulunuyor.

    👉KPSS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    👉KPSS SAĞLIK BAKANLIĞI YERLEŞTİRME SONUÇLARI TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ 2022

        KPSS P1 PUANIYLA HANGİ KURUMLAR ALIM YAPIYOR?

        KPSS P1 puan türüyle Rekabet Kurumu Uzman Yardımcısı, Merkez Bankası Uzman Yardımcısı ve Denetçi Yardımcısı, BİST Uzman Yardımcısıİller Bankası Uzman Yardımcısı, Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli, Bakanlıkların mühendislik kadroları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı kadrolarına alım yapılıyor.

        KPSS P2 PUANIYLA HANGİ KURUMLAR ALIM YAPIYOR?

        KPSS P2 puan türüyle, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı, Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı, Kalkınma Bankası Uzman Yardımcısı, Kalkınma Bankası Uzman Yardımcısı alımı yapmaktadır.

        KPSS P3 PUAN TÜRÜYLE ALIM YAPAN KURUMLAR

        KPSS P3 puanı, lisans bölümlerinden en çok yapılan puan türü olarak dikkat çekiyor. Lisans B Grubu kadro atamasında kullanılan puan türüdür. İşte KPSS P3 puan türüyle alım yapan kurumlar;

        Milli İstihbarat Teşkilatı Personeli alımı

        Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli alımı

        SPK Uzman Yardımcısı (Mühendis) Vakıfbank Müfettiş Yardımcısı Adalet Bakanlığı,

        Adliyeler (Kâtiplik, Mübaşir, İnfaz koruma)

        Emniyet Genel Müdürlüğü (POMEM) (60 ve üzeri)

        Emniyet Genel Müdürlüğü Komiser Yardımcılığı (70 ve üzeri)

        Gümrük Muhafaza Memurluğu

        Gümrük Muayene Memurluğu Gümrük Memurluğu

        Taşra ve Merkez Teşkilatı

        Gümrük Bakanlığı Tüketici Hakem Heyeti

        Raportörlüğü Gümrük Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü

        Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü

        T.C. Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü

        Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü

        Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

        Petrol İşleri Genel Müdürlüğü

        Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu

        Eti Maden İşletmeleri

        Genel Müdürlüğü Orman Genel Müdürlüğü

        Gençlik Spor Genel Müdürlüğü

            Makina Kimya Endüstrisi

            TSK (Sözleşmeli subay, astsubay, uzman çavuş)

            Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

            Gümrük Müsteşarlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

            Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı.

            Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

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            Haberler Eğitim Ebelik hangi puan türüyle alıyor? KPSS P1-P2-P3 puan türüyle alım yapan KURUMLAR! Ebelik KPSS atama, tavan-taban puanları 2022!
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