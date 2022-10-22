Ebelik hangi puan türüyle alıyor? KPSS P1-P2-P3 puan türüyle alım yapan KURUMLAR! Ebelik KPSS atama, tavan-taban puanları 2022!

KPSS P3 PUAN TÜRÜYLE ALIM YAPAN KURUMLAR

KPSS P3 puanı, lisans bölümlerinden en çok yapılan puan türü olarak dikkat çekiyor. Lisans B Grubu kadro atamasında kullanılan puan türüdür. İşte KPSS P3 puan türüyle alım yapan kurumlar;

Milli İstihbarat Teşkilatı Personeli alımı

Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli alımı

SPK Uzman Yardımcısı (Mühendis) Vakıfbank Müfettiş Yardımcısı Adalet Bakanlığı,

Adliyeler (Kâtiplik, Mübaşir, İnfaz koruma)

Emniyet Genel Müdürlüğü (POMEM) (60 ve üzeri)

Emniyet Genel Müdürlüğü Komiser Yardımcılığı (70 ve üzeri)

Gümrük Muhafaza Memurluğu

Gümrük Muayene Memurluğu Gümrük Memurluğu

Taşra ve Merkez Teşkilatı