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    • Eğitim
    • 21.10.2022 13:47
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    • 22.10.2022 15:54
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    KPSS lisans alan, ÖABT branş sıralaması nasıl öğrenilir? Kontenjanlar açıklandı mı? KPSS A-B-C-D grubu hangi puan türü?

    A grubu kadrolar; Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına atanacaklar içindir.

    KPSS A-B-C-D grubu hangi puan türü? KPSS lisans alan, ÖABT branş sıralaması nasıl öğrenilir? Kontenjanlar ne zaman açıklanacak?

    KPSS A-B-C-D grubu hangi puan türü? KPSS lisans alan, ÖABT branş sıralaması nasıl öğrenilir? Kontenjanlar ne zaman açıklanacak?

    KPSS A GRUBU NEDİR?

    A grubu kadrolar; Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına atanacaklar içindir.

    A GRUBU MESLEKLERİ NELERDİR?

    A grubu meslekleri; kamu kurum ve kuruluşlarına ait Müfettiş Yardımcılığı, Uzman Yardımcılığı, Denetmen Yardımcılığı gibi kadrolardır. KPSS, doğrudan atama yapacak kamu kurum ve kuruluşları için bir seçme sınavı, giriş sınavı yapacak kamu kurum ve kuruluşları için ise bir eleme sınavıdır.

    KPSS B GRUBU NEDİR?

    KPSS B Grubu, kamu kurumlarındaki kadro ayrımını ifade etmektedir. Bu kadrolar, KPSS sonrasında ÖSYM başkanlığınca merkezi sistemle ataması yapılan kadrolardır. KPSS B grubu sınavı 2 yılda bir uygulanır.

    B GRUBU MESLEKLERİ NELERDİR?

    KPSS B grubu atamaları, merkezi alım ve kurumsal alım olmak üzere 2'ye ayrılır. Kurumsal atamalar, ilgili kurumun planladığı tarihlerde gerçekleşir. Merkezi atamalar ise KPSS P3 puan türü baz alınarak gerçekleştirilir.

    B Grubuna; memur, koruma ve güvenlik görevlisi, hemşire, mühendis, psikolog, sosyolog, mimar, ebe gibi kadrolar örnek verilebilir.

        KPSS A VE B GRUBU ARASINDAKİ FARK NEDİR?

        Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.

        Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

        KPSS P1 NEDİR?

        KPSS P1; Genel Yetenek - Genel Kültür testi baz alınarak hesaplanır. KPSS P1 puanının hesaplanmasında Genel Yetenek testi yüzde 70, Genel Kültür testi ise yüzde 30 etkilidir.

        KPSS P2 NEDİR?

        KPSS P2 puan türü hesaplanmasında yüzde 60 Genel Yetenek, yüzde 40 Genel Kültür testi etkili olmaktadır.

        P2 puan türü KPSS'den sonra hesaplanır. Yani önlisans ve ortaöğretim KPSS'ye giren adayların P2 puanı hesaplanmaz.

        KPSS P3 NEDİR?

        KPSS P3 puan türü Genel Kültür ve Genel Yetenek testlerinin eşit oranda ağırlığa sahip olduğu, Lisans B Grubu kadroların atamasında kullanılan puan türüdür.

        KPSS P3 puanının hesaplanmasında;

        Genel Yetenek yüzde 50,

        Genel Kültür yüzde 50 ağırlığa sahiptir.

        Adaylar KPSS B Grubu Lisans atamaları için 'çift' Yıllarda KPSS lisans sınavına girerek bu puanı almak zorundadırlar. 'Tek' yıllarda yapılan KPSS lisans sınavında elde edilen KPSS P3 puanı tercihlerde kullanılamamaktadır.

        2022 KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

        KPSS lisans oturumu sınav sonuçları açıklandı. Ancak henüz KPSS tercihlerinin başlayacağı tarih duyurulmadı. Detaylar yayınlanacak kılavuz ile birlikte belli olacak. KPSS tercih kılavuzunda kamu kurum ve kuruluşlarının detayları, genel bilgiler, temel ilke ve kurallar yer alacak.
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        Haberler Eğitim KPSS lisans alan, ÖABT branş sıralaması nasıl öğrenilir? Kontenjanlar açıklandı mı? KPSS A-B-C-D grubu hangi puan türü?
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