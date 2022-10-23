YDS/2 soru ve cevap anahtarı ne zaman yayımlanacak? 2022 YDS A-B-C-D soru ve cevap anahtarı PDF indir! YDS Dil sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

YDS ne zaman açıklanacak? YDS sonuçları hangi tarihte belli olacak? YDS puan hesaplama nasıl yapılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılan YDS sınavına yabancı dil yeterliliğini belgelemek isteyenler katıldı. Henüz soru ve cevaplar açıklanmasa da ÖSYM tarafından sonuç tarihi duyuruldu. İşte detaylar...
YDS SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?
Yarın düzenlenecek olan sınava ilişkin cevap anahtarı açıklandığı gibi haberimizde olacaktır.
YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM sınav takvimine göre; 23 Ekim tarihinde düzenlenen YDS/2 sınavına ilişkin sonuçlar 8 Kasım tarihinde erişime açılacak.
YDS SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
2022 YDS/2 sınavı 23 Ekim 2022 Pazar günü gerçekleşecek. Sınav, saat 10.15'te başlayacak.
Ancak adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına ve salonlarına alınmayacak.