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1. ve 5. sınıf şube kura sonuç sorgulama! MEB e-Okul ilkokul 1. ve ortaokul 5. sınıf şube kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı ilkokul ve ortaokul düzeyindeki öğrencilerin sınıf şubelerinin belirlenmesi için kura çekimi yöntemini uygulamaya koydu. Bu yıl ilkokul 1. ve 5. sınıflar ile ortaokul ve imam hatip ortaokullarındaki yeni öğrenci yerleştirmeleri e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Peki, MEB e-Okul ilkokul 1. ve ortaokul 5. sınıf şube kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 1. ve 5. sınıf şube kura sonuç sorgulama!

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Giriş Tarihi 28 Ağustos 2024, 12:01 Güncelleme 28 Ağustos 2024, 12:01
1. ve 5. sınıf şube kura sonuç sorgulama! MEB e-Okul ilkokul 1. ve ortaokul 5. sınıf şube kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

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Milli Eğitim Bakanlığı, 2024-2025 eğitim öğretim yılı için ilkokul 1. ve 5. sınıfların şubelerinin kura çekimiyle belirleneceğini duyurdu. Veliler, çocuklarının hangi sınıfta ve hangi öğretmenle başlayacağını merakla bekliyor.

1. VE 5. SINIF ŞUBE KURA SONUÇ SORGULAMA

İlkokula yeni başlayacak 1. sınıf öğrencileri ve 5. sınıfa geçen öğrenciler için şube ve öğretmen atamaları kura ile belirlendi. Bakanlık, kura çekimiyle öğrencilerin eğitim göreceği sınıfların şeffaf bir şekilde atanmasını sağlıyor. Ayrıca velilerin şube değişikliği talepleri, rehberlik servisinin hazırlayacağı gerekçeli görüş raporları doğrultusunda, yıl içinde bir defaya mahsus olmak üzere değerlendirilebilecek.

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ORTAOKULLARDA ŞUBE ATAMALARI NASIL YAPILIYOR?

Ortaokul ve imam hatip ortaokullarında da benzer bir sistem uygulanmakta. Veliler, bu atamalarla ilgili detaylara e-Okul sistemi üzerinden ulaşabilir, şube değişiklikleri için yazılı başvuruda bulunabilirler.

Velilerin, kura sonuçları ve şube değişiklik işlemleri hakkında bilgi almak için e-Okul sistemine giriş yapmaları gerekiyor. Herhangi bir şube değişikliği talebi, yalnızca rehberlik servisinin oluşturduğu raporlar doğrultusunda ve şartlar altında mümkün olacak.

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