1. ve 5. sınıf şube kura sonuç sorgulama! MEB e-Okul ilkokul 1. ve ortaokul 5. sınıf şube kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

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Milli Eğitim Bakanlığı, 2024-2025 eğitim öğretim yılı için ilkokul 1. ve 5. sınıfların şubelerinin kura çekimiyle belirleneceğini duyurdu. Veliler, çocuklarının hangi sınıfta ve hangi öğretmenle başlayacağını merakla bekliyor.

1. VE 5. SINIF ŞUBE KURA SONUÇ SORGULAMA İlkokula yeni başlayacak 1. sınıf öğrencileri ve 5. sınıfa geçen öğrenciler için şube ve öğretmen atamaları kura ile belirlendi. Bakanlık, kura çekimiyle öğrencilerin eğitim göreceği sınıfların şeffaf bir şekilde atanmasını sağlıyor. Ayrıca velilerin şube değişikliği talepleri, rehberlik servisinin hazırlayacağı gerekçeli görüş raporları doğrultusunda, yıl içinde bir defaya mahsus olmak üzere değerlendirilebilecek. SONUÇ SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ