Üniversitelere 2 yeni bölüm! YÖK duyurdu: Blockchain ve NFT eğitimleri başlayacak

"BU TEMALARI DA İÇEREN BÖLÜMLER VE PROGRAMLAR TASARLIYORUZ"

Özvar cevap olarak şunları kaydetti: "Bunlar, en çok hoca ihtiyacı duyduğumuz alanlar. Buraya gelen hocalar ya matematik bölümünden geliyor, ya bilgisayar mühendisliğinden ya da yazılım mühendisliğinden geliyorlar fakat bırakın hoca olmayı bu bölümlerde okuyan arkadaşlar 3'üncü, 4'üncü sınıflarda bir işe angaje oluyorlar. İyi de yapıyorlar. Dolayısıyla akademik çalışmaya pek gelmek istemiyorlar. Sebebini soracak olursanız duygusal sebeplerden. O sebeple şu anda ciddi bir hoca açığı duyuyoruz. Aranızda bu alanlara ilgisi olan arkadaşlarımız varsa bence hiç durmasınlar devam etsinler derim. Doğrudan bu temaları da içeren bölümler ve programları şu anda tasarlıyoruz"