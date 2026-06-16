e-YDS 2026/8 Almanca ve Fransızca başvuruları başladı! ÖSYM duyurdu
ÖSYM, e-YDS 2026/8 Almanca ve Fransızca sınavı için başvuru sürecinin başladığını duyurdu. 16-25 Haziran 2026 tarihleri arasında yapılacak başvuruların ardından sınav 4 Temmuz'da gerçekleştirilecek.
Hızlı Özet Göster
- ÖSYM tarafından düzenlenecek e-YDS 2026/8 Almanca ve Fransızca sınavı için başvurular 16-25 Haziran 2026 tarihleri arasında https://sanalpos.osym.gov.tr adresinden yapılacak.
- Sınav 4 Temmuz 2026 tarihinde Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana illerindeki e-Sınav Uygulama Binalarında eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek.
- Adaylar sınav binalarına en geç saat 13.30'a kadar girmek zorunda olup bu saatten sonra sınav binalarına alınmayacak.
- Detaylı bilgi için adaylar ÖSYM'nin resmi web sitesi www.osym.gov.tr veya Çağrı Merkezi 444 6796'yı kullanabilecek.
Almanca ve Fransızca dillerinde düzenlenecek e-YDS 2026/8 için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre adaylar bugünden itibaren 25 Haziran'a kadar sınav başvurularını tamamlayabilecek.
e-YDS 2026/8 başvuruları nasıl ve ne zaman yapılacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından yayımlanan resmi duyuruya göre e-YDS 2026/8 (Almanca/Fransızca) sınavı için başvuru süreci 16-25 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.
Adaylar başvurularını 16 Haziran 2026 tarihinden itibaren ÖSYM'nin resmi internet adresi olan https://sanalpos.osym.gov.tr üzerinden online olarak kolayca yapabileceklerdir.
SINAV TARİHİ VE MERKEZLERİ BELLİ OLDU
Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2026/8), 4 Temmuz 2026 tarihinde Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana illerinde bulunan e-Sınav Uygulama Binalarında eş zamanlı olarak yapılacaktır.
KRİTİK SAAT UYARISI: ÖSYM, sınav günü için adaylara çok önemli bir hatırlatmada bulundu. Sınav binalarına giriş için son sınır saat 13.30 olarak belirlendi. Adaylar saat 13.30'dan sonra kesinlikle sınav binalarına alınmayacaktır.
Sınava dair daha fazla detay ve bilgi almak isteyen adaylar, ÖSYM'nin resmi web sitesini (www.osym.gov.tr) ziyaret edebilir veya ÖSYM Çağrı Merkezi'ni (444 6796) arayabilirler.
Fotoğraflar AA ve ÖSYM X hesabından servis edilmiştir.