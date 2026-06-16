e-YDS 2026/8 Almanca ve Fransızca başvuruları başladı! ÖSYM duyurdu

Adaylar sınav binalarına en geç saat 13.30'a kadar girmek zorunda olup bu saatten sonra sınav binalarına alınmayacak.

KRİTİK SAAT UYARISI: ÖSYM, sınav günü için adaylara çok önemli bir hatırlatmada bulundu. Sınav binalarına giriş için son sınır saat 13.30 olarak belirlendi. Adaylar saat 13.30'dan sonra kesinlikle sınav binalarına alınmayacaktır.

Sınava dair daha fazla detay ve bilgi almak isteyen adaylar, ÖSYM'nin resmi web sitesini (www.osym.gov.tr) ziyaret edebilir veya ÖSYM Çağrı Merkezi'ni (444 6796) arayabilirler.



Fotoğraflar AA ve ÖSYM X hesabından servis edilmiştir.

Zeynep Durusoy Takvim.com.tr Eğitim