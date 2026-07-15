Okula kabul süreci kapsamında düzenlenecek TÜBİTAK Fen Lisesi Okul Özel Sınavı için başvurular e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden alınırken, sınava katılacak adaylar LGS tercih haklarını da kullanmaya devam edebilecek.

2026-2027 eğitim öğretim yılında TÜBİTAK Fen Lisesi'ne 90 öğrenci alınacak. Başvurular, 2025-2026 eğitim öğretim yılında resmi, özel ve imam hatip ortaokullarının 8'inci sınıfında öğrenim gören ve 2026 LGS sonuçlarına göre yüzde 1'lik başarı diliminde bulunan öğrenciler tarafından yapılabilecek.

Okulda eğitim gören öğrenciler; karşılıksız burs, ücretsiz konaklama ve yemek imkanlarının yanı sıra TÜBİTAK'ın gelişmiş laboratuvarlarından yararlanma, akademik danışmanlık, proje yarışmaları ve bilim olimpiyatlarına hazırlık desteği gibi birçok fırsata sahip oluyor.

Okula kabul için yapılacak TÜBİTAK Fen Lisesi Okul Özel Sınavı ise 18 Temmuz’da gerçekleştirilecek.

Adayların 8’inci sınıf öğrencisi olması ve belirlenen şartları taşıması gerekiyor.

2021-2022 eğitim öğretim yılında ilk öğrencilerini kabul eden TÜBİTALK Fen Lisesi, kısa sürede ulusal ve uluslararası bilim olimpiyatları ile proje yarışmalarında elde ettiği başarılarla dikkat çekiyor. Okulun sınav başvuru şartları, sınav kapsamı ve takvimine ilişkin detaylar TÜBİTAK Fen Lisesi Okul Özel Sınavı Başvuru ve Uygulama Kılavuzu'nda yer alıyor.

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