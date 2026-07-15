TÜBİTAK Fen Lisesi başvuruları bugün son! Sınav 18 Temmuz'da
Bilim ve teknoloji alanında geleceğin araştırmacılarını yetiştirmeyi hedefleyen TÜBİTAK Fen Lisesi için başvuru süreci bugün tamamlanıyor. Okula kabul için yapılacak özel sınav, 18 Temmuz'da 24 ildeki 25 merkezde eş zamanlı gerçekleştirilecek.
TÜBİTAK Fen Lisesi, yeni öğrencilerini kabul etmek için hazırlıklarını sürdürüyor. Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında nitelikli insan kaynağı yetiştirmeyi amaçlayan okul için başvurular bugün saat 23.59 itibarıyla sona erecek.
TÜBİTAK FEN LİSESİ'NDE TEORİDEN UYGULAMAYA BİLİM EĞİTİMİ
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi'nde eğitim veren okulda öğrenciler; temel bilimler, ileri teknoloji alanları ve araştırma çalışmalarında uzman akademisyenler ile araştırmacılardan destek alıyor.
Bilimsel düşünme, problem çözme ve proje geliştirme becerilerini güçlendirmeye yönelik eğitim modeli uygulayan TÜBİTAK Fen Lisesi, teorik derslerin yanı sıra uygulamalı çalışmalarla da öğrencilerin gelişimine katkı sağlıyor.
Okula kabul süreci kapsamında düzenlenecek TÜBİTAK Fen Lisesi Okul Özel Sınavı için başvurular e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden alınırken, sınava katılacak adaylar LGS tercih haklarını da kullanmaya devam edebilecek.
90 ÖĞRENCİ KABUL EDİLECEK
2026-2027 eğitim öğretim yılında TÜBİTAK Fen Lisesi'ne 90 öğrenci alınacak. Başvurular, 2025-2026 eğitim öğretim yılında resmi, özel ve imam hatip ortaokullarının 8'inci sınıfında öğrenim gören ve 2026 LGS sonuçlarına göre yüzde 1'lik başarı diliminde bulunan öğrenciler tarafından yapılabilecek.
Okulda eğitim gören öğrenciler; karşılıksız burs, ücretsiz konaklama ve yemek imkanlarının yanı sıra TÜBİTAK'ın gelişmiş laboratuvarlarından yararlanma, akademik danışmanlık, proje yarışmaları ve bilim olimpiyatlarına hazırlık desteği gibi birçok fırsata sahip oluyor.
SINAV 18 TEMMUZ'DA YAPILACAK
TÜBİTAK Fen Lisesi Okul Özel Sınavı, 18 Temmuz Cumartesi günü saat 10.00-11.40 arasında gerçekleştirilecek. Sınav; Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Mersin, Muğla, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Trabzon ve Van'daki 25 sınav merkezinde yapılacak.
2021-2022 eğitim öğretim yılında ilk öğrencilerini kabul eden TÜBİTALK Fen Lisesi, kısa sürede ulusal ve uluslararası bilim olimpiyatları ile proje yarışmalarında elde ettiği başarılarla dikkat çekiyor. Okulun sınav başvuru şartları, sınav kapsamı ve takvimine ilişkin detaylar TÜBİTAK Fen Lisesi Okul Özel Sınavı Başvuru ve Uygulama Kılavuzu'nda yer alıyor.
|Soru
|Yanıt
|TÜBİTAK Fen Lisesi başvuruları ne zaman sona eriyor?
|Başvurular 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 23.59'da sona eriyor.
|Başvurular nereden yapılıyor?
|Başvurular, e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor.
|Kimler TÜBİTAK Fen Lisesi sınavına başvurabilir?
|2025-2026 eğitim öğretim yılında 8'inci sınıfta öğrenim gören ve 2026 LGS'de yüzde 1'lik başarı diliminde yer alan öğrenciler başvurabilir.
|Sınav ne zaman yapılacak?
|TÜBİTAK Fen Lisesi Okul Özel Sınavı, 18 Temmuz 2026 Cumartesi günü saat 10.00'da yapılacak.
|Sınav kaç dakika sürecek?
|Adaylara 100 dakika süre verilecek.
|Sınavda kaç soru sorulacak?
|Sınavda toplam 50 çoktan seçmeli soru yöneltilecek.
|Sınavda hangi derslerden soru çıkacak?
|Fen Bilimleri alanından 30, Matematik alanından 10, Bilgisayar alanından 10 soru sorulacak.
|Sınav hangi illerde yapılacak?
|Sınav; Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Kocaeli, Adana, Antalya ve diğer belirlenen illerle birlikte toplam 24 ildeki 25 merkezde gerçekleştirilecek.
|Sınava başvurmak LGS tercihlerini etkiler mi?
|Hayır. TÜBİTAK Fen Lisesi sınavına başvurmak, öğrencilerin LGS tercih hakkını ortadan kaldırmıyor.
|Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
|Sonuçlar 23 Temmuz 2026 tarihinde ilan edilecek. Kesin kayıt işlemleri ise 24 Temmuz'da yapılacak.
|TÜBİTAK Fen Lisesinde öğrencilere hangi imkanlar sunuluyor?
|Öğrencilere burs, ücretsiz konaklama ve yemek, TÜBİTAK laboratuvarlarından yararlanma, akademik danışmanlık, proje ve olimpiyat desteği gibi imkanlar sağlanıyor.
|TÜBİTAK Fen Lisesinde eğitim süresi kaç yıl?
|Okulda 1 yıl İngilizce hazırlık olmak üzere toplam 5 yıllık eğitim uygulanıyor.
|Sınava girerken hangi belgeler gerekiyor?
|Adayların geçerli kimlik belgesi, kurşun kalem, kalemtıraş ve silgi ile sınava gelmeleri gerekiyor.
|Elektronik cihazlarla sınava girilebilir mi?
|Hayır. Cep telefonu, akıllı saat, bilgisayar, kulaklık ve benzeri elektronik cihazlar sınav salonuna alınmayacak.