Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan öğrenciler için önemli bir adım attı. Ülke genelinde çevrim içi deneme sınavı düzenleyeceğini duyuran MEB, bu uygulama ile öğrencilere sınav öncesinde gerçekçi bir prova yapma imkanı sunacak.
Sınav Tarihleri ve Oturumlar
Deneme sınavları, sırasıyla TYT, AYT ve YDT oturumları olarak üç gün boyunca yapılacak:
Temel Yeterlilik Testi (TYT): 25 Mayıs 2024
Alan Yeterlilik Testleri (AYT): 26 Mayıs 2024
Yabancı Dil Testi (YDT): 27 Mayıs 2024
Sınavlar, sabah 10.00'dan akşam 20.00'ye kadar istenen zaman diliminde online olarak tamamlanabilecek.
Sınavın Yapılacağı Platform ve Erişim Bilgileri
Öğrenciler, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'nün materyal platformu olan OGM Materyal web sitesi üzerinden (ogmmateryal.eba.gov.tr) sınavlara erişim sağlayabilecekler.
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