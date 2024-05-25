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MEB (TYT AYT YDT) deneme sınavı EBA giriş ekranı 2024! MEB OGM deneme sınavı soru cevapları ne zaman açıklanacak?

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, üniversiteye hazırlık sürecindeki öğrencilere büyük bir fırsat sunuyor. "YKS'ye Doğru 2024" başlığı altında, Türkiye genelinde gerçekleştirilecek çevrim içi deneme sınavları, öğrencilerin hazırlık seviyelerini ölçmek ve ders çalışma yöntemlerini şekillendirmek amacıyla düzenleniyor.

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Giriş Tarihi 25 Mayıs 2024, 10:18 Güncelleme 25 Mayıs 2024, 10:50
MEB TYT AYT YDT deneme sınavı EBA giriş ekranı 2024! MEB OGM deneme sınavı soru cevapları ne zaman açıklanacak?

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan öğrenciler için önemli bir adım attı. Ülke genelinde çevrim içi deneme sınavı düzenleyeceğini duyuran MEB, bu uygulama ile öğrencilere sınav öncesinde gerçekçi bir prova yapma imkanı sunacak.

Sınav Tarihleri ve Oturumlar
Deneme sınavları, sırasıyla TYT, AYT ve YDT oturumları olarak üç gün boyunca yapılacak:

Temel Yeterlilik Testi (TYT): 25 Mayıs 2024
Alan Yeterlilik Testleri (AYT): 26 Mayıs 2024
Yabancı Dil Testi (YDT): 27 Mayıs 2024
Sınavlar, sabah 10.00'dan akşam 20.00'ye kadar istenen zaman diliminde online olarak tamamlanabilecek.

Sınavın Yapılacağı Platform ve Erişim Bilgileri
Öğrenciler, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'nün materyal platformu olan OGM Materyal web sitesi üzerinden (ogmmateryal.eba.gov.tr) sınavlara erişim sağlayabilecekler.

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Sonuçların Açıklanması ve İleriye Dönük Planlar
Deneme sınavlarının sonuçları 28 Mayıs 2024 tarihinde açıklanacak. Öğrenciler, aldıkları puanları ve Türkiye genelindeki sıralamalarını sabah saat 10.00 itibarıyla sistem üzerinden inceleyebilecekler.

Eğitim Materyalleri ve Destek Hizmetleri
Sınav sorularının çözümleri, sonuçların açıklanmasının ardından Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'nün YouTube kanalında yer alacak. Ayrıca, sınav sonrasında öğrencilere yönelik olarak uzmanlar tarafından bir rehberlik yayını da yapılacak.

Bu önemli eğitim etkinliği, öğrencilerin üniversite sınavlarına daha iyi hazırlanmalarına yardımcı olmak için kapsamlı bir şekilde hazırlandı. Öğrencilerin ve velilerin bu fırsattan en iyi şekilde yararlanmaları bekleniyor.

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