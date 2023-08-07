E-OKUL SONUÇ: LGS 2. nakil sonuçları e-okul.meb.gov.tr! MEB 3. nakil var mı? Hiçbir liseye yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak? Boş kontenjanlar...

LGS 2. nakil sonuçları sorgulama ekranı gündemde öğrenciler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Peki 7 Ağustos 2023 LGS 2. nakil sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2. nakil sonuçlarına nereden bakılır? MEB 3. nakil var mı?

Son dakika... İkinci nakil tercih sonuçları bugün yani 7 Ağustos'ta ilan edilecek.

LGS'DE YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİLER NE YAPACAK?

Boş kalan kontenjanlar ve hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları 8-16 Ağustos'ta alınacak.

Okul ve kurumlar yatılılık başvurularını 22-25 Ağustos'ta alacak. 31 Ağustos'ta ise yatılılık yerleştirme sonuçları ilan edilecek.

LGS BOŞ KONTENJANLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Tercih sonuçlarına göre okullara yerleştirmeler yapılacak. Ardından LGS boş kontenjan ve lise taban puanları MEB tarafından açıklanacak.