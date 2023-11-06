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E-OKUL SONUÇ: e-okul.meb.gov.tr Ortak sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB sorgulama nasıl yapılır?

1. dönem 1. sınavları, 30 Ekim'de başladı. Ortak sınavlar 10 Kasım 2023 tarihinde tamamlanacak. İstanbul’da 1 Kasım günü düzenlenen ortak 7. sınıf sınavlarına katılmayan adaylar için ise mazeret sınavları 8 Kasım Çarşamba günü düzenlenecek. 1. dönem 2. sınavlar ise 25 Aralık 2023-05 Ocak 2024 tarihleri arasında yapılacak. Peki Ortak sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB ortak sınav sonuçlarına nasıl bakılır? MEB ortak sınav sonucu sorgulama ekranı: 6. 7. 9. sınıf... E-OKUL SONUÇ: e-okul.meb.gov.tr.

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Giriş Tarihi 06 Kasım 2023, 08:56 Güncelleme 06 Kasım 2023, 08:56
E-OKUL SONUÇ: e-okul.meb.gov.tr Ortak sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB sorgulama nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ortaokul 6. sınıfların "Türkçe" ve "matematik" dersleri ile lise 9. sınıfların "Türk dili ve edebiyatı" ve "matematik" derslerinin ikinci yazılı sınavlarını "ülke genelinde ortak sınav" olarak düzenleme kararı aldı. Ortak sınavlara katılan öğrenciler internet arama motorlarında ''Ortak sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte yanıtı...

ORTAK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından İstanbul'da 7. sınıf ortak matematik sınavları tamamlandı. Sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilecek. Test usulü yapılan sınavlarda yanlış cevapların doğru yanıtları etkilemesi beklenmiyor.

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Bakanlık henüz sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurmadı. Ancak sınav sonuçlarının Kasım ara tatilinden önce ilan edilmesi öngörülüyor. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.

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ORTAK SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Ortak sınav sonucu sorgulama işlemleri, e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden görüntülenebilecek.

T.C. kimlik numarası, okul numarası ve güvenlik kodu ile sisteme giriş yapan öğrenci ve veliler, güvenlik aşamasının ardından sol tarafta bulunan menüden sonuçları görüntüleyebilirler.

SINAVLARA KATILMAYAN ADAYLAR DİKKAT!

İstanbul'da 1 Kasım günü düzenlenen ortak 7. sınıf sınavlarına katılmayan adaylar için mazeret sınavları 8 Kasım Çarşamba günü düzenlenecek.

ORTAK SINAV TAKVİMİ 2023-2024

Millî Eğitim Bakanlığınca illere gönderilen yazıda "Okullarda gerçekleştirilen cumhuriyetimizin 100. yılı kutlamalarının daha etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla 2023-2024 eğitim öğretim yılı 1. dönem 1. sınavlarının tarihleri güncellenmiştir.

Bu bağlamda 2023-2024 eğitim öğretim yılı; 1. dönem 1. sınavları, 30 Ekim-10 Kasım 2023 tarihleri arasında, 1. dönem 2. sınavları ise 25 Aralık 2023-05 Ocak 2024 tarihleri arasında yapılacaktır." denildi.

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ORTAK SINAV SORU VE CEVAP ANAHTARI AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı ortak sınava ilişkin soru ve cevap anahtarını yayınlamadı.

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