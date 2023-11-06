E-OKUL SONUÇ: e-okul.meb.gov.tr Ortak sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB sorgulama nasıl yapılır?

SINAVLARA KATILMAYAN ADAYLAR DİKKAT!
İstanbul'da 1 Kasım günü düzenlenen ortak 7. sınıf sınavlarına katılmayan adaylar için mazeret sınavları 8 Kasım Çarşamba günü düzenlenecek.
ORTAK SINAV TAKVİMİ 2023-2024
Millî Eğitim Bakanlığınca illere gönderilen yazıda "Okullarda gerçekleştirilen cumhuriyetimizin 100. yılı kutlamalarının daha etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla 2023-2024 eğitim öğretim yılı 1. dönem 1. sınavlarının tarihleri güncellenmiştir.
Bu bağlamda 2023-2024 eğitim öğretim yılı; 1. dönem 1. sınavları, 30 Ekim-10 Kasım 2023 tarihleri arasında, 1. dönem 2. sınavları ise 25 Aralık 2023-05 Ocak 2024 tarihleri arasında yapılacaktır." denildi.
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ORTAK SINAV SORU VE CEVAP ANAHTARI AÇIKLANDI MI?
Milli Eğitim Bakanlığı ortak sınava ilişkin soru ve cevap anahtarını yayınlamadı.