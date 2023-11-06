E-OKUL SONUÇ: e-okul.meb.gov.tr Ortak sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB sorgulama nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ortaokul 6. sınıfların "Türkçe" ve "matematik" dersleri ile lise 9. sınıfların "Türk dili ve edebiyatı" ve "matematik" derslerinin ikinci yazılı sınavlarını "ülke genelinde ortak sınav" olarak düzenleme kararı aldı. Ortak sınavlara katılan öğrenciler internet arama motorlarında ''Ortak sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte yanıtı...