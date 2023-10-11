10-11-12 Kasım okullar tatil mi olacak? 10 Kasım Cuma resmi tatil mi 2023? Devlet daireleri, resmi kurumlar, bankalar açık olacak mı?

Türkiye Cumhuriyeti kurucusu, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, ölüm yıl dönümü nedeniyle Anıtkabir'de ve ülke genelinde törenler düzenlenecek. Her yıl törenler düzenlenen 10 Kasım'ın bu sene hangi güne denk geldiği merak ediliyor. Peki, 10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım ne zaman, hangi güne denk geliyor? İşte detaylar!

10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?

10 Kasım Türkiye'de Ulusal Yas günü olarak kabul edilirken resmi tatil takviminde ise yer almıyor. Bu yıl da yurdun dört bir yanında Mustafa Kemal Atatürk saygı, minnetle anılacak. Anıtkabir başta olmak üzere yurdun dört bir yanında anma etkinlikleri düzenlenecek.