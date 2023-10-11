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10-11-12 Kasım okullar tatil mi olacak? 10 Kasım Cuma resmi tatil mi 2023? Devlet daireleri, resmi kurumlar, bankalar açık olacak mı?

Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü olan 10 Kasım bu yılda ülkemizde çeşitli anma etkinlikleriyle tamamlanacak. Bu sene 10 Kasım'ın hangi güne denk geldiği merak ediliyor. Peki, Peki, 10 Kasım Cuma resmi tatil mi 2023? 10-11-12 Kasım okullar tatil mi olacak? Devlet daireleri, resmi kurumlar, bankalar açık olacak mı? İşte konu hakkında detaylar...

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Giriş Tarihi 06 Kasım 2023, 14:33 Güncelleme 06 Kasım 2023, 14:35
10-11-12 Kasım okullar tatil mi olacak? 10 Kasım Cuma resmi tatil mi 2023? Devlet daireleri, resmi kurumlar, bankalar açık olacak mı?

Türkiye Cumhuriyeti kurucusu, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, ölüm yıl dönümü nedeniyle Anıtkabir'de ve ülke genelinde törenler düzenlenecek. Her yıl törenler düzenlenen 10 Kasım'ın bu sene hangi güne denk geldiği merak ediliyor. Peki, 10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım ne zaman, hangi güne denk geliyor? İşte detaylar!

10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?

10 Kasım Türkiye'de Ulusal Yas günü olarak kabul edilirken resmi tatil takviminde ise yer almıyor. Bu yıl da yurdun dört bir yanında Mustafa Kemal Atatürk saygı, minnetle anılacak. Anıtkabir başta olmak üzere yurdun dört bir yanında anma etkinlikleri düzenlenecek.

10 KASIM HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

10 Kasım bu yıl Cuma gününe denk geliyor.

10 KASIM'IN ÖNEMİ

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu Mustafa Kemal Atatürk'ün çok sevdiği ülkesine ve hayata veda ettiği gündür. 1938 yılı 10 Kasım günü saat 9'u 5 geçe aramızdan ayrılan Atatürk o gün çeşitli etkinliklerle anılır.

Sağlık durumu kötüye giden Atatük'e 1938 yılı başlarında siroz teşhisi konuldu ve Avrupa'dan doktorlar getirildi. Fakat tedaviler sonuç vermedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk, 10 Kasım 1938 Perşembe sabahı saat 09:05'te İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda hayata gözlerini yumdu. Naaşı büyük bir törenle Ankara'ya uğurlandı ve Atatürk 21 Kasım 1938 günü Ankara'da büyük bir törenle Ankara Etnografya Müzesi'ndeki geçici kabrine konuldu. 15 yıl sonra da 10 Kasım 1953'te kendisi için yaptırılan Anıtkabir'de toprağa verildi.

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