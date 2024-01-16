e-Okul sistemi ne zaman kapanıyor? 2023-2024 karne ortalaması sorgulama ekranı: e-Okul öğretmenlere not girişleri kapandı mı 2024?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği takvime göre, 2023-2024 eğitim öğretim yılının birinci döneminin sonuna yaklaşılırken, milyonlarca öğrenci ve öğretmen 15 günlük sömestr tatiline hazırlanıyor. Bu heyecanlı dönemde, öğrenci ve velilerin merakla beklediği soru ise "E-Okul ne zaman kapanacak?" oldu.

Öte yandan not girişinin tamamlanması, öğrenciler tarafından e-Okul'un kapanması olarak tanımlanıyordu. Ancak yeni uygulamada e-Okul ekranı karne gününe kadar açık kalmaktadır.

E OKUL NE ZAMAN KAPANACAK?

E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi VBS öğrenci ve veliler için 7/24 hizmet veriyor. Bu noktada sistemde herhangi bir kapanma olmayacak. Öğrenci, öğretmen, veliler ve idare için e okul VBS karne döneminde öğrencilerin erişimine açık olmaya devam edecek.

Ancak öğretmenlere not ve devamsızlık girişlerinin karne gününden yani 22 Ocak'tan birkaç gün önce kapatılması bekleniyor.