5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. sınıf karne hesaplama! 2024 karne ortalaması kaç olursa takdir, teşekkür alınır?

Öğrencilerin heyecanla beklediği karne zamanının yaklaşmasıyla birlikte, takdir ve teşekkür belgelerini almak için gereken şartlar da gündeme geliyor. Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği, bu belgeleri alabilmek için gerekli olan kriterleri açıkça tanımlıyor. Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kademelerindeki öğrenciler için bu belgeler, eğitim süreçlerinde gösterdikleri başarıları ödüllendiren ve motivasyonlarını artıran önemli unsurlar olarak öne çıkıyor.

Dönem sonu not ortalaması 85 ve daha yukarısında olan öğrenciler takdir belgesi, 70-84,99 not ortalamasına sahip öğrenciler ise teşekkür belgesi alır. Ortaöğrenim boyunca en az üç öğretim döneminde takdir belgesi alanlara ise ayrıca başarı belgesi verilir. Not ortalaması 70'ten aşağı olan öğrencilere Takdir, Teşekkür belgesi verilmez.

TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 den aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,

b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.

(2) Üstün başarı belgesi almaya hak kazanan öğrencilere okulun iftihar listesinde yer verilir.