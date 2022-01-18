E okul not girişi ne zaman kapanıyor 2022? MEB 1. dönem öğretmen not girişi kapandı mı? E-okul VBS girişi nasıl yapılır? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı okullarda yarı yıl tatili için az bir zaman kaldı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri heyecanlı geri sayıma başlamışken bir yandan da ilk dönem notlarını merak ediyor. E-okul sistemi sayesinde veliler de bilgi edinebiliyor, peki ilk dönem notlarının girişi yapıldı mı?
E-OKUL NOT GİRİŞİ NE ZAMAN KAPANIYOR 2022?
E-Okul not giriş sistemi henüz kapanmadı. Karnelerin verilmesinde birkaç gün önce sistemin kapanması bekleniyor.
E OKUL VBS GİRİŞİ NASIL YAPILIR?
E-Okul VBS'ye giriş yapmak için ilk önce "e-okul.meb.gov.tr" adresine giriş yapmanız ve ardından karşınıza çıkan ekrana sizden istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girmeniz gerekiyor.
Bu bilgiler doğru girildiğinde sistem size ikinci bölümü açıyor. Bu bölümde ise öğrencinin kimlik bilgileri veya eğitim bilgileri istenmektedir.
Nüfusa kayıtlı olduğu il, okuduğu sınıf gibi... Son olarak karşınıza çıkacak olan öğrencinin fotoğrafını doğru seçtikten sonra sistem kullanıma açılmaktadır.