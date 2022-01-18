Türkiye'nin 81 ilinde vatandaşlar bugün son dakika Valilik açıklamalarını yakından takip ediyor. Meteoroloji'den bir çok il için fırtına, kuvvetli rüzgar ve kar yağışı uyarısı verildi. Hal böyle olunca eğitimde de aksamalar oldu. Valiliklerden peş peşe 'kar tatili' açıklamaları gelmeye başladı. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler de hangi illerde bugün okulların tatil edildiğini sorguluyor. Peki 18 ocak okullar tatil mi? Bugün okul var mı? Kar tatili olan iller! Tekirdağ, Trabzon, Karabük, Bolu, Artvin, Rize, İstanbul, Gaziantep, Adıyaman'da bugün okul var mı? Yanıtları ve son dakika Valilik açıklamaları haberimizde...
18 OCAK BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?
Meteoroloji'den yapılan 18 Ocak uyarısı sonrası Valiliklerden 'kar tatili' açıklamaları gelmeye başladı. İşte bugün okulların tatil edildiği illerin tam listesi...
ARTVİN
Artvin Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı, soğuk hava ve buzlanma nedeniyle kar tatili kararı alındığı belirtildi. Açıklamada, "Merkez ve Ardanuç, Borçka, Murgul, Şavşat ilçelerimizde 18.01.2022 Salı günü (1 gün) eğitim öğretime ara verilmiştir. Arhavi, Hopa, Kemalpaşa ve Yusufeli ilçelerimizde taşıma yoluyla okullarımıza gelen öğrencilerimiz de bu tarihte izinli sayılacaktır. Ayrıca bu süre zarfında engelli ve hamile kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacaktır" denildi.
BOLU
Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamada; Alınan meteorolojik bilgilere göre olumsuz hava koşullarının devam edeceği anlaşıldığından 18 Ocak 2022 Salı günü:
İlimiz genelinde resmi ve özel; okul öncesi, ilk, orta, lise ve Halk Eğitim Merkezleri kurumlarındaki eğitim-öğretim faaliyetlerine 1 gün daha ara verilmesine,
Aynı gün engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir.
TRABZON
Trabzon'da il genelinde devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle 5 ilçede eğitime bir gün daha ara verildi.
Trabzon Valiliği tarafından yapılan açıklamada "18 Ocak 2022 Salı günü Akçaabat, Düzköy, Maçka, Şalpazarı ve Tonya ilçelerimizdeki tüm okullarda eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verilmesine, engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılmasına; Ortahisar, Araklı, Arsin, Beşikdüzü, Çarşıbaşı, Dernekpazarı, Köprübaşı, Sürmene, Vakfıkebir ve Yomra ilçelerimizde ise sadece taşımalı eğitime 1 gün süre ile ara verilmesine karar verilmiştir" denildi.
RİZE
Rize'de yoğun kar yağışı nedeniyle bugün eğitim ve öğretime ara verilmişti. Kar yağışı bazı ilçelerde etkisini azaltırken Fındıklı, Ardeşen, Çamlıhemşin, Hemşin, Çayeli, Güneysu, İkizdere ilçesinde sürünce Rize Valiliği tarafından bu ilçelerde eğitim ve öğretime ara verildiği duyuruldu. Rize Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Fındıklı, Ardeşen, Çamlıhemşin, Hemşin, Çayeli, Güneysu, İkizdere ilçelerimiz için eğitim-öğretime verilen aranın 1 gün (18.01.2022) süreyle uzatılmasına ayrıca hamile ve engelli kamu personelinin idari izinli sayılmasına, merkeze bağlı taşımalı eğitim ve merkeze bağlı köy okullarında eğitim-öğretime 1 gün süreyle (18.01.2022) ara verilmesine karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.
GAZİANTEP
Gaziantep Valisi Davut Gül yaptığı açıklamada; ''Meteorolojik verilere göre, sabah saatlerinden itibaren Gaziantep'te yoğun kar yağışı beklenmektedir.Öğrenci kardeşlerimizin sağlığı için, okullar ve rehabilitasyon merkezleri 18 ocak salı günü tatil edilmiştir. Engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacaktır.'' dedi.
ADIYAMAN
Adıyaman Valiliği, Salı günü kent genelinde beklenen kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verdiğini duyurdu.
Meteoroloji tarafından kar yağışı uyarısı yapılan kentler arasında yer alan Adıyaman'da olumsuzluk yaşanmaması için Valilik, ilk ve orta dereceli okullarda taşımalı eğitime 1 gün (Salı) ara verildiği duyurdu.