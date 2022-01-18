18 ocak okullar tatil mi? Bugün okul var mı? Kar tatili olan iller! Tekirdağ, Trabzon, Karabük, Bolu, Artvin, Rize, İstanbul, Gaziantep, Adıyaman

TRABZON

Trabzon'da il genelinde devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle 5 ilçede eğitime bir gün daha ara verildi.

Trabzon Valiliği tarafından yapılan açıklamada "18 Ocak 2022 Salı günü Akçaabat, Düzköy, Maçka, Şalpazarı ve Tonya ilçelerimizdeki tüm okullarda eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verilmesine, engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılmasına; Ortahisar, Araklı, Arsin, Beşikdüzü, Çarşıbaşı, Dernekpazarı, Köprübaşı, Sürmene, Vakfıkebir ve Yomra ilçelerimizde ise sadece taşımalı eğitime 1 gün süre ile ara verilmesine karar verilmiştir" denildi.

RİZE

Rize'de yoğun kar yağışı nedeniyle bugün eğitim ve öğretime ara verilmişti. Kar yağışı bazı ilçelerde etkisini azaltırken Fındıklı, Ardeşen, Çamlıhemşin, Hemşin, Çayeli, Güneysu, İkizdere ilçesinde sürünce Rize Valiliği tarafından bu ilçelerde eğitim ve öğretime ara verildiği duyuruldu. Rize Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Fındıklı, Ardeşen, Çamlıhemşin, Hemşin, Çayeli, Güneysu, İkizdere ilçelerimiz için eğitim-öğretime verilen aranın 1 gün (18.01.2022) süreyle uzatılmasına ayrıca hamile ve engelli kamu personelinin idari izinli sayılmasına, merkeze bağlı taşımalı eğitim ve merkeze bağlı köy okullarında eğitim-öğretime 1 gün süreyle (18.01.2022) ara verilmesine karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

GAZİANTEP

Gaziantep Valisi Davut Gül yaptığı açıklamada; ''Meteorolojik verilere göre, sabah saatlerinden itibaren Gaziantep'te yoğun kar yağışı beklenmektedir.Öğrenci kardeşlerimizin sağlığı için, okullar ve rehabilitasyon merkezleri 18 ocak salı günü tatil edilmiştir. Engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacaktır.'' dedi.

ADIYAMAN

Adıyaman Valiliği, Salı günü kent genelinde beklenen kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verdiğini duyurdu.

Meteoroloji tarafından kar yağışı uyarısı yapılan kentler arasında yer alan Adıyaman'da olumsuzluk yaşanmaması için Valilik, ilk ve orta dereceli okullarda taşımalı eğitime 1 gün (Salı) ara verildiği duyurdu.