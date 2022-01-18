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Acele edin her öğrenciye 6 bin TL burs verilecek başvurular başladı! Kaldığı yurdun ve ya evin kirasını ödeyemeyenler işte şartları...

AHBAP derneği tarafından burs başvuruları yeniden başladı. Başvuru yapan tam 500 öğrenciye 6'şar bin TL ödenecek. Kaldığı evin kirasını ödemekte zorlananlar, geçici olarak kaldığı yerin ödemesini yapamayanlar, pahalı yurtta kalan ön lisans ve lisans öğrencileri başvuru yapabilecek. Müracaat işlemleri internet üzerinden yapılacak. Üniversitede okuduğunu, maddi zorluk çektiğini belgeleyenlere AHBAP derneğince para yardımı yapılacak. KYK burs ve öğrenim kredisi alan öğrencilerin de başvuru yapabileceği duyuruldu. Peki AHBAP burs başvurusu nasıl, nereden yapılır? İşte başvuru şartları ve diğer tüm detaylar...

18.01.2022 09:18 - Son Güncelleme: 18.01.2022 09:18
Acele edin her öğrenciye 6 bin TL burs verilecek başvurular başladı! Kaldığı yurdun ve ya evin kirasını ödeyemeyenler işte şartları...

Acele edin her öğrenciye 6 bin TL burs verilecek başvurular başladı! Kaldığı yurdun ve ya evin kirasını ödeyemeyenlerin başvuruları kabul edilecek. Adaylar başvurularını internet üzerinden yapacak. AHBAP Derneği tarafından verilecek bu burslar için şartlar da belirlendi. 2 ve ya 4 yıllık fark etmiyor her öğrenci başvuruda bulunabilecek. Ancak belirli şartların sağlanması gerekiyor. Yapılan açıklamaya göre KYK bursu ve ya kredisi alanlar da başvuru yapabilecek. İşte AHBAP Derneği burs başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? sorularının yanıtları...

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Acele edin her öğrenciye 6 bin TL burs verilecek başvurular başladı! Kaldığı yurdun ve ya evin kirasını ödeyemeyenler işte şartları...

AHBAP DERNEĞİ 500 ÖĞRENCİYE 6'ŞAR BİN TL VERECEK!

AHBAP Derneği burs başvuruları alınmaya başladı.

Acele edin her öğrenciye 6 bin TL burs verilecek başvurular başladı! Kaldığı yurdun ve ya evin kirasını ödeyemeyenler işte şartları...

Şarkıcı ve AHBAP Derneği'nin kurucusu Haluk Levent yaptığı açıklamada "Üniversiteli kardeşlerim! Kaldığınız evin kirasını ödemekte zorlanıyorsanız, geçici olarak kaldığınız yer ekonomik durumunuzu zorluyorsa, kaldığınız yurt pahalı ise Ahbap Derneğine başvuran ilk etapta 500 öğrenciye 6'şar bin TL ödeyeceğiz." dedi.

Acele edin her öğrenciye 6 bin TL burs verilecek başvurular başladı! Kaldığı yurdun ve ya evin kirasını ödeyemeyenler işte şartları...

AHBAP BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yardımdan yararlanmak isteyen öğrenciler başvurularını internet üzerinden yapacak. Başvuru şartını taşıyan öğrenciler buradan direkt olarak AHBAP'ın resmi internet sayfasına kayıt yaptırarak başvuruda bulunabilirler.

Acele edin her öğrenciye 6 bin TL burs verilecek başvurular başladı! Kaldığı yurdun ve ya evin kirasını ödeyemeyenler işte şartları...

Başvuru esnasında öğrencilerden kişisel bilgiler, eğitim bilgileri ( eğitim alınan üniversite, sınıf, ÖSYM başarı sıralaması, öğrenim düzeyi) ve maddi bilgiler talep edilecek.

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