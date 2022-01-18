Acele edin her öğrenciye 6 bin TL burs verilecek başvurular başladı! Kaldığı yurdun ve ya evin kirasını ödeyemeyenler işte şartları...

Acele edin her öğrenciye 6 bin TL burs verilecek başvurular başladı! Kaldığı yurdun ve ya evin kirasını ödeyemeyenlerin başvuruları kabul edilecek. Adaylar başvurularını internet üzerinden yapacak. AHBAP Derneği tarafından verilecek bu burslar için şartlar da belirlendi. 2 ve ya 4 yıllık fark etmiyor her öğrenci başvuruda bulunabilecek. Ancak belirli şartların sağlanması gerekiyor. Yapılan açıklamaya göre KYK bursu ve ya kredisi alanlar da başvuru yapabilecek. İşte AHBAP Derneği burs başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? sorularının yanıtları...