8 Ocak Pazartesi okullar tatil mi 2024? İstanbul, Çanakkale, Bingöl, Ardahan, Bartın’da yarın kar tatili var mı? MEB-Valilik son dakika...

İstanbul'da önümüzdeki günlerde etkili olması beklenen soğuk hava dalgası ve kar yağışıyla ilgili hava durumu raporları, İstanbulluları hazırlıklı olmaya çağırıyor. 6-11 Ocak 2024 tarihleri arasında İstanbul'u etkisi altına alacak olan soğuk hava dalgasının, özellikle kent genelinde kar yağışına neden olması bekleniyor.

8 OCAK OKULLAR TATİL Mİ?

Pazartesi günü için okulların tatil olup olmayacağı konusunda herhangi bir il için henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Hava Durumu Raporu: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava durumu tahmin raporuna göre, İstanbul'da 6 Ocak Cumartesi günü "parçalı bulutlu" bir hava beklenirken, 7 Ocak Pazar günü "yer yer yoğun yağmurlu, açık hava" koşulları öngörülüyor.