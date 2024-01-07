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8 Ocak Pazartesi okullar tatil mi 2024? İstanbul, Çanakkale, Bingöl, Ardahan, Bartın'da yarın kar tatili var mı? MEB-Valilik son dakika...

8 Ocak tarihinde okulların tatil olup olmayacağı merak konusu haline geldi. Sabah saatlerinde, valiliklerden herhangi bir resmi açıklama gelmemesi üzerine binlerce öğrenci ve veli, sosyal medya üzerinden durumu takip etmeye başladı. Peki, 8 Ocak Pazartesi okullar tatil mi 2024? İstanbul, Çanakkale, Bingöl, Ardahan, Bartın'da yarın kar tatili var mı? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 07 Ocak 2024, 10:11 Güncelleme 07 Ocak 2024, 10:11
8 Ocak Pazartesi okullar tatil mi 2024? İstanbul, Çanakkale, Bingöl, Ardahan, Bartın’da yarın kar tatili var mı? MEB-Valilik son dakika...

İstanbul'da önümüzdeki günlerde etkili olması beklenen soğuk hava dalgası ve kar yağışıyla ilgili hava durumu raporları, İstanbulluları hazırlıklı olmaya çağırıyor. 6-11 Ocak 2024 tarihleri arasında İstanbul'u etkisi altına alacak olan soğuk hava dalgasının, özellikle kent genelinde kar yağışına neden olması bekleniyor.

8 OCAK OKULLAR TATİL Mİ?

Pazartesi günü için okulların tatil olup olmayacağı konusunda herhangi bir il için henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Hava Durumu Raporu: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava durumu tahmin raporuna göre, İstanbul'da 6 Ocak Cumartesi günü "parçalı bulutlu" bir hava beklenirken, 7 Ocak Pazar günü "yer yer yoğun yağmurlu, açık hava" koşulları öngörülüyor.

8 Ocak Pazartesi gününe kadar lodosun etkisiyle ılıman bir hava hakim olacak, ancak hafta başında Sibirya bölgesinden gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte sıcaklıkların düşeceği ve kar yağışının artacağı öngörülüyor.

AKOM'dan Hava Durumu Açıklaması: İstanbul'da soğuk hava dalgası ve kar yağışının etkisini artırmasıyla ilgili olarak Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AKOM) tarafından yapılan açıklamada, hava sıcaklıklarının düşeceği ve kar yağışının beklendiği belirtiliyor.

İstanbul genelinde kar yağışının pazartesi günü etkili olması bekleniyor.

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