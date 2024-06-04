"Ortaokulda sınıfta kalma var mı?" sorusu netleşti! MEB'den sıcak karar; Öğretmen ve öğrenciler karne öncesi dikkat! 5. 6. 7. ve 8. sınıflar...

Milyonlarca öğrencinin karnelerini alacağı 2023-2024 eğitim öğretim yılı sona yaklaşıyor. Bu süreçte birçok öğrenci ve aile "Ortaokulda sınıfta kalma var mı?" sorusunu merak ediyor.
Milyonlarca öğrencinin karnelerini alacağı 2023-2024 eğitim öğretim yılı sona yaklaşıyor. Bu süreçte birçok öğrenci ve aile "Ortaokulda sınıfta kalma var mı?" sorusunu merak ediyor.
Ortaokulda Sınıfta Kalma Kaldırıldı
Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yönetmeliğine göre ortaokulda (5, 6, 7 ve 8. sınıflar) sınıf tekrarı uygulaması bulunmuyor.
Bu nedenle, yıl sonu ortalaması 45'in altında olan öğrenciler için bile sınıf tekrarı yapılmıyor.
Sınıf Geçişi Nasıl Belirleniyor?
Ortaokulda sınıf geçme durumu, yıl sonu ortalaması ve Şube Öğretmenler Kurulu'nun (ŞÖK) kararıyla belirleniyor.
Yıl Sonu Ortalaması: Birinci ve ikinci dönem notlarının ortalaması ile dönem sonu sınav puanlarından oluşan dönem sonu ortalamaları dikkate alınıyor.
Şube Öğretmenler Kurulu (ŞÖK): Aynı şubede ders okutan öğretmenlerden ve rehberlik öğretmenlerinden oluşan ŞÖK, yıl sonu ortalaması 45'in altında olan öğrenciler için sınıf geçme veya sınıf tekrarı kararı veriyor.
ŞÖKK ile Geçme: Eğer bir öğrencinin karnesinde "ŞÖKK" yazıyorsa, bu öğrencinin ortalaması 45'in altında olmasına rağmen öğretmenlerin ortak kararıyla sınıfı geçmesine izin verildiği anlamına gelir.