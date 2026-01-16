e-Karne görüntüleme ekranı 2026 | e-Okul VBS girişi dijital karne notu, devamsızlık ve not ortalaması sorgulama

Karne gününü beklemeden notlarını öğrenmek isteyen öğrenci ve veliler, e-Karne ekranı üzerinden başarı bilgilerine ulaşabiliyor. Peki dijital karneye nereden bakılır? İşte 2026 e-Karne görüntüleme ekranı!

e-Okul VBS’ye giriş yapmak için eokul.meb.gov.tr adresi ziyaret etmelisiniz.

e-OKUL VBS ÖĞRENCİ GİRİŞ SİSTEMİNE NASIL GİRİLİR?

e-Okul VBS'ye erişim sağlamak için öncelikle Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi adresi olan eokul.meb.gov.trziyaret edilmelidir. Ana sayfada yer alan "Veli Bilgilendirme Sistemi"seçeneğine tıklanarak e-Devlet bilgileriyle giriş yapılır. Sisteme başarılı şekilde giriş yaptıktan sonra, ekranın sol alt kısmında bulunan "e-Karne"bölümüne tıklanır. Açılan pencerede gerekli pop-up izni verildiğinde, notlar ve alınan belgeler görüntülenebilir.