e-Karne görüntüleme ekranı 2026 | e-Okul VBS girişi dijital karne notu, devamsızlık ve not ortalaması sorgulama
Türkiye genelinde milyonlarca öğrenci, 16 Ocak Cuma günü karnelerini alarak ara tatile girdi. E-Okul VBS sistemine giriş yapmak isteyen kullanıcılar, Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi internet adresi olan eokul.meb.gov.tr üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilir.
Karne gününü beklemeden notlarını öğrenmek isteyen öğrenci ve veliler, e-Karne ekranı üzerinden başarı bilgilerine ulaşabiliyor. Peki dijital karneye nereden bakılır? İşte 2026 e-Karne görüntüleme ekranı!
e-OKUL VBS ÖĞRENCİ GİRİŞ SİSTEMİNE NASIL GİRİLİR?
e-Okul VBS'ye erişim sağlamak için öncelikle Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi adresi olan eokul.meb.gov.trziyaret edilmelidir. Ana sayfada yer alan "Veli Bilgilendirme Sistemi"seçeneğine tıklanarak e-Devlet bilgileriyle giriş yapılır. Sisteme başarılı şekilde giriş yaptıktan sonra, ekranın sol alt kısmında bulunan "e-Karne"bölümüne tıklanır. Açılan pencerede gerekli pop-up izni verildiğinde, notlar ve alınan belgeler görüntülenebilir.
ADIM ADIM e-KARNE GÖRÜNTÜLEME
Öğrenciler ve veliler, karne notları ile belgeleri kısa sürede görmek için e-Okul sistemi üzerinden işlem yapabilir.
e-Okul Sisteme Giriş:
İnternet tarayıcınızdan eokul.meb.gov.tradresini açın.
Giriş ekranında öğrencinin T.C. kimlik numarası ve okul numarasını girerek sisteme giriş yapın.
Not Bilgilerine Ulaşma:
Ana sayfa üzerinden"Not Bilgisi" sekmesini seçin.
Bu alanda yazılı sınav sonuçları ve dönem sonu başarı notları yer alır.
e-Karne Bölümü:
Sayfanın sol alt köşesinde bulunan "e-Karne" seçeneğine tıklayın.
Karne ekranı açılmazsa, tarayıcı ayarlarından pop-up engelleyicinin kapalı olduğundan emin olun.
Belgeler ve Notlar:
Pop-up izni verildikten sonra açılan e-Karne ekranında; dönem notları, not ortalamaları ile birlikte takdir ve teşekkür belgeleri ayrıntılı şekilde görüntülenebilir.