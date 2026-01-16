PODCAST CANLI YAYIN

e-Karne görüntüleme ekranı 2026 | e-Okul VBS girişi dijital karne notu, devamsızlık ve not ortalaması sorgulama

Türkiye genelinde milyonlarca öğrenci, 16 Ocak Cuma günü karnelerini alarak ara tatile girdi. E-Okul VBS sistemine giriş yapmak isteyen kullanıcılar, Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi internet adresi olan eokul.meb.gov.tr üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilir.

Giriş Tarihi:
Karne gününü beklemeden notlarını öğrenmek isteyen öğrenci ve veliler, e-Karne ekranı üzerinden başarı bilgilerine ulaşabiliyor. Peki dijital karneye nereden bakılır? İşte 2026 e-Karne görüntüleme ekranı!

e-Okul VBS’ye giriş yapmak için eokul.meb.gov.tr adresi ziyaret etmelisiniz.

e-OKUL VBS ÖĞRENCİ GİRİŞ SİSTEMİNE NASIL GİRİLİR?

e-Okul VBS'ye erişim sağlamak için öncelikle Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi adresi olan eokul.meb.gov.trziyaret edilmelidir. Ana sayfada yer alan "Veli Bilgilendirme Sistemi"seçeneğine tıklanarak e-Devlet bilgileriyle giriş yapılır. Sisteme başarılı şekilde giriş yaptıktan sonra, ekranın sol alt kısmında bulunan "e-Karne"bölümüne tıklanır. Açılan pencerede gerekli pop-up izni verildiğinde, notlar ve alınan belgeler görüntülenebilir.

ADIM ADIM e-KARNE GÖRÜNTÜLEME

Öğrenciler ve veliler, karne notları ile belgeleri kısa sürede görmek için e-Okul sistemi üzerinden işlem yapabilir.

e-Okul Sisteme Giriş:

İnternet tarayıcınızdan eokul.meb.gov.tradresini açın.

Giriş ekranında öğrencinin T.C. kimlik numarası ve okul numarasını girerek sisteme giriş yapın.

Not Bilgilerine Ulaşma:

Ana sayfa üzerinden"Not Bilgisi" sekmesini seçin.

Bu alanda yazılı sınav sonuçları ve dönem sonu başarı notları yer alır.

e-Karne Bölümü:

Sayfanın sol alt köşesinde bulunan "e-Karne" seçeneğine tıklayın.

Karne ekranı açılmazsa, tarayıcı ayarlarından pop-up engelleyicinin kapalı olduğundan emin olun.

Belgeler ve Notlar:

Pop-up izni verildikten sonra açılan e-Karne ekranında; dönem notları, not ortalamaları ile birlikte takdir ve teşekkür belgeleri ayrıntılı şekilde görüntülenebilir.

