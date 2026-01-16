İkinci dönem Şubat ayında başlıyor! 2026 MEB tatil takvimi
Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre ikinci dönem 2 Şubat Pazartesi günü başlayacak, ikinci dönem ara tatili ise 16-20 Mart tarihleri arasında uygulanacak.
Giriş Tarihi:
2026 sömestr tatili, 16 Ocak Cuma günü karnelerin dağıtılmasıyla birlikte başladı. Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında eğitim gören yaklaşık 19 milyon öğrenci ile 1 milyon 200 bin öğretmen, ilk ara tatilin ardından yarıyıl tatiline çıktı. İşte 2026 MEB tatil takvimi!
15 TATİL NE ZAMAN BİTİYOR?
Yarıyıl tatili 19 Ocak Pazartesigünü başlayarak 30 Ocak Cuma günü sona erecek.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
İkinci dönem ise 2 Şubat Pazartesigünü ders zilinin çalmasıyla başlayacak.
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Bu dönemdeki ara tatil 16-20 Mart 2026 tarihleri arasında uygulanacak.
2026 OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
2025-2026 eğitim öğretim yılı, 26 Haziran'da tamamlanacak.