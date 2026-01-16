PODCAST CANLI YAYIN

İkinci dönem Şubat ayında başlıyor! 2026 MEB tatil takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre ikinci dönem 2 Şubat Pazartesi günü başlayacak, ikinci dönem ara tatili ise 16-20 Mart tarihleri arasında uygulanacak.

Giriş Tarihi:
İkinci dönem Şubat ayında başlıyor! 2026 MEB tatil takvimi

2026 sömestr tatili, 16 Ocak Cuma günü karnelerin dağıtılmasıyla birlikte başladı. Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında eğitim gören yaklaşık 19 milyon öğrenci ile 1 milyon 200 bin öğretmen, ilk ara tatilin ardından yarıyıl tatiline çıktı. İşte 2026 MEB tatil takvimi!

Sömestr tatili, 16 Ocak Cuma günü karnelerin verilmesiyle başladı.

15 TATİL NE ZAMAN BİTİYOR?

Yarıyıl tatili 19 Ocak Pazartesigünü başlayarak 30 Ocak Cuma günü sona erecek.

Tatil 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

İkinci dönem ise 2 Şubat Pazartesigünü ders zilinin çalmasıyla başlayacak.

İkinci dönem Şubat ayında başlıyor! 2026 MEB tatil takvimi-4

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Bu dönemdeki ara tatil 16-20 Mart 2026 tarihleri arasında uygulanacak.

İkinci dönem Şubat ayında başlıyor! 2026 MEB tatil takvimi-5

2026 OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2025-2026 eğitim öğretim yılı, 26 Haziran'da tamamlanacak.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler