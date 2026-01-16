İkinci dönem Şubat ayında başlıyor! 2026 MEB tatil takvimi

2026 sömestr tatili, 16 Ocak Cuma günü karnelerin dağıtılmasıyla birlikte başladı. Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında eğitim gören yaklaşık 19 milyon öğrenci ile 1 milyon 200 bin öğretmen, ilk ara tatilin ardından yarıyıl tatiline çıktı. İşte 2026 MEB tatil takvimi!