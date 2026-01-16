Kar yeniden İstanbul’da! MGM'den buzlanma, sis ve çığ alarmı: 16 Ocak il il hava durumu

OCAK SONU İÇİN İSTANBUL'DA KAR BEKLENTİSİ ZAYIFLIYOR

Sosyal medyada konuşulan"ocak sonunda İstanbul'a kuvvetli kar" iddialarına da değinen Adil Tek, bu ihtimalin giderek zayıfladığını söyledi. Tek, "Ocak sonuna doğru bir soğuk hava ihtimali vardı ancak son tahminlerde sistem bozulmaya başladı. İstanbul için zeminde tutan kuvvetli kar ihtimali şu an düşük görünüyor" ifadelerini kullandı.

Meteoroloji uzmanları,hafta sonu ve yeni haftada özellikle kar, buzlanma ve çığ riskiolan bölgelerde yaşayan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguluyor.