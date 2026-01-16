PODCAST CANLI YAYIN

Kar yeniden İstanbul’da! MGM'den buzlanma, sis ve çığ alarmı: 16 Ocak il il hava durumu

Türkiye, yeni bir soğuk hava dalgasının etkisine giriyor. Sıcaklıklar hızla düşerken İstanbul'un da aralarında olduğu birçok kentte önümüzdeki 5 gün boyunca karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, buzlanma, sis ve çığ riskine karşı uyarıda bulunurken, yarıyıl tatiline denk gelen süreçte batı ve güney kesimlerde sıcaklıkların mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde, kuzey ve doğu kesimlerde ise normaller civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Peki hafta sonu hava nasıl olacak? İşte il il güncel hava durumu raporu!

UZMANDAN HAFTA SONU VE YENİ HAFTA İÇİN KRİTİK HAVA DURUMU UYARILARI

A Haber'e konuk olan Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, hafta sonu ve yeni haftada yurt genelinde etkili olması beklenen soğuk hava ve kar yağışına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.Tek, İstanbul'da kar yağışı beklendiğini ancak bunun genel olarak zeminde tutan güçlü bir kar olmayacağını vurguladı. Özellikle Karadeniz ve Doğu Anadolu için ise kuvvetli kar, buzlanma ve çığ tehlikesine dikkat çekti.

Salı günüyle birlikte hava sıcaklıklarının İstanbul'da 1 dereceye, Ankara'da eksi 5 dereceye, İzmir'de ise 2 derece seviyelerine kadar gerilemesi öngörülüyor.

İSTANBUL'DA KAR VAR AMA ZEMİNDE TUTMA SINIRLI

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, İstanbul'da bugünden itibaren sıcaklıkların düşmeye başlayacağını belirterek, öğleden sonra yağmurun etkili olacağını söyledi. Yağışlı havanın cumartesi gününe sarkacağını ifade eden Tek,sıcaklıkların cumartesi ve pazar günleri 2 ila 4 derece aralığında seyredeceğini kaydetti.

Bu sıcaklık değerlerinin kar yağışına işaret ettiğini ancak zeminde tutan yoğun bir kar beklentisi olmadığını vurgulayan Tek, "Kar daha çok havada görülecek. Karla karışık yağmur şeklinde başlayacak yağış, özellikle pazar gecesi kar yağışına dönecek ancak sıcaklıklar eksi değerlere inmediği için İstanbul genelinde tutma ihtimali zayıf" dedi.

YÜKSEK KESİMLERDE KAR TUTABİLİR

Adil Tek, İstanbul'un Çamlıca, Beykoz, Aydos ve Karlıtepe gibi yüksek kesimlerinde karın zeminde tutmasının mümkün olduğunu ifade etti. Genel tabloya bakıldığında ise kar yağışının, daha önce yaşanan ve kısa süreli etkili olan yağışlara benzer olacağını söyledi.

SOĞUK HAVA SALI GÜNÜNE KADAR SÜRECEK

İstanbul'da sıcaklıkların cumartesi, pazar, pazartesi ve salı günleri boyunca 6 derecenin üzerine çıkmayacağını belirten Tek, salı gününden sonra ise sıcaklıkların yeniden yükselişe geçmesinin beklendiğini aktardı.

BATI VE ORTA KARADENİZ ALARMDA

Adil Tek, Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgasının Batı ve Orta Karadeniz'i daha güçlü etkileyeceğini belirtti.Kastamonu, Bartın, Sinop ve Karabük çevrelerinde kuvvetli kar yağışlarının beklendiğini, Zonguldak'ın iç kesimlerinin de bu sistemden etkileneceğini söyledi.

DOĞU ANADOLU'DA KAR KALINLIĞI 2,5 METREYİ BULABİLİR

Doğu Anadolu'nun büyük bölümünde, özellikle pazar ve pazartesi günleri kar yağışının çok kuvvetli olacağını ifade eden Tek, Hakkari'de şehir merkezlerinde kar kalınlığının 2-2,5 metreye ulaşabileceğini söyledi.

Karadeniz üzerinde oluşan siklonik (alçak basınç) sistemin, doğu bölgelerde etkisini artıracağını belirten Tek, Erzurum ve Hakkari'de sıcaklıkların zaman zaman -20 dereceye kadar düştüğünü kaydetti.

ÇIĞ VE ULAŞIM UYARISI

Adil Tek, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesinin devam ettiğini vurguladı. Önümüzdeki hafta başından itibaren birçok yolun kapanabileceğini, valiliklerin çığ riski nedeniyle bazı bölgelere ulaşımı yasaklayabileceğini söyledi.

OKULLAR AÇIK OLSAYDI TATİL OLABİLİRDİ

Sömestr tatiline dikkat çeken Tek, okullar açık olsaydı özellikle Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi(Çankırı, Karabük, Kastamonu, Bartın) ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde pazartesi günü eğitime ara verilmesinin kuvvetle muhtemel olduğunu belirtti.

OCAK SONU İÇİN İSTANBUL'DA KAR BEKLENTİSİ ZAYIFLIYOR

Sosyal medyada konuşulan"ocak sonunda İstanbul'a kuvvetli kar" iddialarına da değinen Adil Tek, bu ihtimalin giderek zayıfladığını söyledi. Tek, "Ocak sonuna doğru bir soğuk hava ihtimali vardı ancak son tahminlerde sistem bozulmaya başladı. İstanbul için zeminde tutan kuvvetli kar ihtimali şu an düşük görünüyor" ifadelerini kullandı.

Meteoroloji uzmanları,hafta sonu ve yeni haftada özellikle kar, buzlanma ve çığ riskiolan bölgelerde yaşayan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguluyor.

METEOROLOJİ'DEN KUVVETLİ YAĞIŞ, BUZLANMA VE ÇIĞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak.Marmara (Balıkesir hariç), İç Ege, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında yağış bekleniyor. Yağışlar kıyı kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, iç ve yüksek kesimlerde ise kar şeklinde görülecek; Artvin, Rize, Sinop ve İnebolu çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak.

Hava sıcaklıklarının batı ve güney kesimlerde mevsimnormallerinin 2-4 derece üzerinde, kuzey ve doğu kesimlerde ise normaller civarında seyretmesi öngörülüyor. İç ve doğu bölgelerde buzlanma, don, sis ve pus beklenirken, Doğu Karadeniz'in yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor. Rüzgarın Marmara ile Sinop ve İnebolu çevrelerinde zaman zaman kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Yetkililer, kuvvetli yağış, buzlanma ve çığ riskine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istiyor.

GÜNCEL İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Balıkesir dışında bölgenin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmur ve sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun zamanla çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 8°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra kar yağışlı

DENİZLİ °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı

KAYSERİ °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KONYA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuzey çevreleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu, iç kesimlerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kastamonu'nun kıyı kesimleri ile Sinop çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimlerinin yüksekleri zamanla kar yağışlı

SİNOP °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmur, zamanla karla karışık yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

RİZE °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

SAMSUN °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu

TRABZON °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısının aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -2°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KARS °C, -4°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla kar yağışlı

MALATYA °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif kar yağışlı

VAN °C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri gece saatlerinde hafif kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BATMAN °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 10°C

Parçalı bulutlu

MARDİN °C, 6°C

Parçalı bulutlu

