E-devlet öğrenci belgesi sorgulama ve alma! E-devlet mezuniyet belgesi nasıl alınır?

E-Devlet Lise Öğrenci Belgesi Nasıl Alınır?

Lisede okuyan ve öğrenci belgesini e-devlet üzerinden almak isteyen kişilerin öncelikle bir e-devlet şifresine sahip olmaları gereklidir. E-devlet şifresi, güncel olarak sadece 16 yaşını doldurmuş çocuklara verilir. Şifre almalarından sonra ise siteme giriş yapılması ve Milli Eğitim Bakanlığı Öğrenci Bilgi Sistemine geçiş yapılması gereklidir. Bu sisteme geçişten sonra kolay ve hızlı bir şekilde lise öğrencileri de belge alabilir. Bunun yanında da, sisteme girişin ardından arama kısmına "Öğrencilik Belgesi Sorgulama" yazılabilir. Bu arama ile çıkan sonuca tıklanmasından sonra öğrenci belgesi alınabilir.

Neden E Devlet Öğrenci Belgesi Gözükmüyor?

E-devlet üzerinden öğrenci belgesine ulaşılamama sebebi, sistem üzerinde yaşanan yoğunluklardır. Bazen e-devlet öğrenci belgelerini almak isteyen kişiler, sistemden çıkıp yeniden girmelerinden sonra belgelerine ulaşabilirler. Ancak kişilerin okulları ile bağlantılarının kesilmesi ya da farklı nedenlerden dolayı da öğrenci belgelerine ulaşım sağlanamayabilir.