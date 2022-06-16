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    • Eğitim
    • 16.06.2022 15:59
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    • 16.06.2022 16:03
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    E-devlet öğrenci belgesi sorgulama ve alma! E-devlet mezuniyet belgesi nasıl alınır?

    E-Devlet üzerinden öğrenci belgesi alınabilinmesi için e-devlet sistemine giriş yapılmasından sonra Yüksek Öğretim Kurumu’nun sayfasına giriş yapılması gereklidir. Yüksek Öğretim Kurumu, aktif olarak öğrenci olan herkesin kayıtlarını sayfasında tutar. Bu sayede de öğrenim hayatı aktif olarak devam eden kimseler, e-devlet öğrenci belgelerini sisteme giriş yaparak kolay ve hızlı bir şekilde alabilirler. Peki E-devlet öğrenci belgesi sorgulama ve alma nasıl alınır? E-devlet mezuniyet belgesi nasıl alınır? İşte tüm detaylar...

    takvim.com.tr
    E-devlet öğrenci belgesi sorgulama ve alma! E-devlet mezuniyet belgesi nasıl alınır?

    E-Devlet Mezuniyet Belgesi Nasıl Alınır?

    E-devlet üzerinden mezuniyet belgelerinin alınabilinmesi için sisteme giriş yapılmasından sonra "Yükseköğretim Mezun Belgesi Sorgulama" sayfasına geçiş yapılması gereklidir. Arama kısmına Yükseköğretim Mezun Belgesi Sorgulama yazılarak mezuniyet belgelerine kolay bir şekilde ulaşılabilir ve çıktıları alınabilir.

    E-Devlet Lise Öğrenci Belgesi Nasıl Alınır?

    Lisede okuyan ve öğrenci belgesini e-devlet üzerinden almak isteyen kişilerin öncelikle bir e-devlet şifresine sahip olmaları gereklidir. E-devlet şifresi, güncel olarak sadece 16 yaşını doldurmuş çocuklara verilir. Şifre almalarından sonra ise siteme giriş yapılması ve Milli Eğitim Bakanlığı Öğrenci Bilgi Sistemine geçiş yapılması gereklidir. Bu sisteme geçişten sonra kolay ve hızlı bir şekilde lise öğrencileri de belge alabilir. Bunun yanında da, sisteme girişin ardından arama kısmına "Öğrencilik Belgesi Sorgulama" yazılabilir. Bu arama ile çıkan sonuca tıklanmasından sonra öğrenci belgesi alınabilir.

    Neden E Devlet Öğrenci Belgesi Gözükmüyor?

    E-devlet üzerinden öğrenci belgesine ulaşılamama sebebi, sistem üzerinde yaşanan yoğunluklardır. Bazen e-devlet öğrenci belgelerini almak isteyen kişiler, sistemden çıkıp yeniden girmelerinden sonra belgelerine ulaşabilirler. Ancak kişilerin okulları ile bağlantılarının kesilmesi ya da farklı nedenlerden dolayı da öğrenci belgelerine ulaşım sağlanamayabilir.

    E-Devlet Transkript Belgesine Nasıl Ulaşılır?

    E-devlet sisteminden üniversitelerin transkript belgelerine erişebilmeleri için arama kısmına "Transkript Belgesi Sorgulama" yazmaları gereklidir. Aktif ya da pasif bir üniversite öğrencisi, istediği her zaman Transkript belgesine e-devlet üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde erişim sağlayabilir. Mezun olmuş kişilerin de Transkript belgeleri sistem üzerinde yer alır.

    E-Devlet Lise Diploması Nasıl Alınır?

    Lise diplomalarının e-devlet üzerinden alınabilinmesi için lise diplomasını almak isteyen kişilerin öncelikle sisteme girmeleri ve arama kısmına "Lise Mezuniyet Belgesi Sorgulama" yazmaları gereklidir. Lisesini Türkiye Cumhuriyeti il sınırları içinde bir yerde bitirmiş olan kişiler, bu arama ile diplomalarına kolay bir şekilde erişebilirler.

        E-Devlet Mezuniyet Belgesi Diploma Yerine Geçer Mi?

        E-devlet sisteminde yer alan mezuniyet belgeleri, üniversite diploması yerine geçer. Güncel olarak, noter ya da okuldan onaylı diploma belgesine ihtiyacı olan herkes, e-devlette yer alan mezuniyet belgesini kullanarak işlem yapma hakkına sahiptir.

        Mezuniyet Belgesi E-Devlete Ne Zaman Düşer?

        Mezuniyet belgelerinin e-devlet sistemi üzerinde görünmeye başlama zamanları, okul tarafından diplomaları basılmasından hemen sonrasıdır. İlgili üniversite, mezuniyet belgesi almak isteyen kişilerin mezun olabilecek yeterlilikte olduğuna onay vermelerinden sonra diplomalarını basar. Kişilerin resmi olarak mezun sayılmalarından sonra da mezuniyet belgelerine erişimleri e-devlet üzerinden açılır.

        E Devletten Eğitim Belgesi Nasıl Alınır?

        Alınmış eğitimlerin e-devlet üzerinden katılım belgelerinin temin edilebilinmesi için devlet kurumlarının birinden eğitim belgelerinin alınmış olması gereklidir. MEB gibi eğitim ve sertifikalı eğitim veren kurumların eğitimlerinin başarı ile tamamlanmasından sonra, e-devlet sistemine girilir. Sistemde yer alan arama kısmına "Eğitim Belgesi Sorgulama" yazılarak aratılır. İlk çıkan seçenek, e-devlet öğrenci belgesi almak isteyen kişiler tarafından kullanılabilir. Bu nedenle de kişiler, hangi eğitimleri almışlarsa çıkan sonuçlarda o eğitimin adını bularak onu seçmeli, daha sonra "Eğitim Belgesi Sorgula" adımına geçerek almış oldukları eğitimlerin belgelerini hızlı bir şekilde alabilirler.
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        Haberler Eğitim E-devlet öğrenci belgesi sorgulama ve alma! E-devlet mezuniyet belgesi nasıl alınır?
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