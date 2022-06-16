E-devlet öğrenci belgesi sorgulama ve alma! E-devlet mezuniyet belgesi nasıl alınır?

E-Devlet Mezuniyet Belgesi Nasıl Alınır?
E-devlet üzerinden mezuniyet belgelerinin alınabilinmesi için sisteme giriş yapılmasından sonra "Yükseköğretim Mezun Belgesi Sorgulama" sayfasına geçiş yapılması gereklidir. Arama kısmına Yükseköğretim Mezun Belgesi Sorgulama yazılarak mezuniyet belgelerine kolay bir şekilde ulaşılabilir ve çıktıları alınabilir.
E-Devlet Lise Öğrenci Belgesi Nasıl Alınır?
Lisede okuyan ve öğrenci belgesini e-devlet üzerinden almak isteyen kişilerin öncelikle bir e-devlet şifresine sahip olmaları gereklidir. E-devlet şifresi, güncel olarak sadece 16 yaşını doldurmuş çocuklara verilir. Şifre almalarından sonra ise siteme giriş yapılması ve Milli Eğitim Bakanlığı Öğrenci Bilgi Sistemine geçiş yapılması gereklidir. Bu sisteme geçişten sonra kolay ve hızlı bir şekilde lise öğrencileri de belge alabilir. Bunun yanında da, sisteme girişin ardından arama kısmına "Öğrencilik Belgesi Sorgulama" yazılabilir. Bu arama ile çıkan sonuca tıklanmasından sonra öğrenci belgesi alınabilir.
Neden E Devlet Öğrenci Belgesi Gözükmüyor?
E-devlet üzerinden öğrenci belgesine ulaşılamama sebebi, sistem üzerinde yaşanan yoğunluklardır. Bazen e-devlet öğrenci belgelerini almak isteyen kişiler, sistemden çıkıp yeniden girmelerinden sonra belgelerine ulaşabilirler. Ancak kişilerin okulları ile bağlantılarının kesilmesi ya da farklı nedenlerden dolayı da öğrenci belgelerine ulaşım sağlanamayabilir.
E-Devlet Transkript Belgesine Nasıl Ulaşılır?
E-devlet sisteminden üniversitelerin transkript belgelerine erişebilmeleri için arama kısmına "Transkript Belgesi Sorgulama" yazmaları gereklidir. Aktif ya da pasif bir üniversite öğrencisi, istediği her zaman Transkript belgesine e-devlet üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde erişim sağlayabilir. Mezun olmuş kişilerin de Transkript belgeleri sistem üzerinde yer alır.
E-Devlet Lise Diploması Nasıl Alınır?
Lise diplomalarının e-devlet üzerinden alınabilinmesi için lise diplomasını almak isteyen kişilerin öncelikle sisteme girmeleri ve arama kısmına "Lise Mezuniyet Belgesi Sorgulama" yazmaları gereklidir. Lisesini Türkiye Cumhuriyeti il sınırları içinde bir yerde bitirmiş olan kişiler, bu arama ile diplomalarına kolay bir şekilde erişebilirler.