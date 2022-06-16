Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Eğitim
    • 16.06.2022 09:58
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.06.2022 10:15
    ABONE OL

    Başkan Erdoğan ve Emine Erdoğan'dan toplu açılış... "Kütüphanesiz Okul Kalmasın"

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından sürdürülen seferberlik büyümeye devam ediyor. Bu kapsamda güncellenen veya yeniden yapılan kütüphanelerin kitap ihtiyaçlarının karşılanması için "Kütüphanesiz Okul Kalmasın" projesi başlatıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Kütüphanesiz Okul Kalmasın" projesi kapsamında 16 bin 361 kütüphanenin toplu açılışını yapacak.

    Kütüphanesiz okul kalmayacak

    Eğitimde fırsat eşitliğini artırmak, öğrencilerin kitaba rahatça erişmesini sağlamak için kütüphanesi olmayan okullara yeni kütüphane yapılıyor, okullardaki mevcut kütüphaneler ise yenileniyor.

    Emine Erdoğan'ın himayesinde Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından sürdürülen seferberlik büyümeye devam ediyor. Bu kapsamda güncellenen veya yeniden yapılan kütüphanelerin kitap ihtiyaçlarının karşılanması için "Kütüphanesiz Okul Kalmasın" projesi başlatıldı.

    AÇILIŞI BAŞKAN ERDOĞAN YAPACAK
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Kütüphanesiz Okul Kalmasın" projesi kapsamında 16 bin 361 kütüphanenin toplu açılışını yapacak.

    Program, bugün Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek.

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, proje kapsamında kütüphanesiz okul kalmayacağına, gerekli tüm kaynakların okullara aktarıldığına işaret etti. Bakan Özer, okuma kültürü kazandırarak öğrencilerin sorgulayan, araştıran, analitik düşünen ve bilgi üreten bireyler olarak yetişmelerini sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

    Emine Erdoğan, "81 ilimizde, hem kütüphanesi olmayan okullara kütüphane kazandırılıyor hem de hâlihazırdaki kütüphane içerikleri zenginleştiriliyor" derken, her fırsatta kütüphanelerin eğitimin ve okulların kalbi olduğunu vurguluyor.

        KİTAP DESTEĞİ BAKANLIKTAN
        Okullardaki kütüphanelerin kitap ihtiyaçları Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca karşılanıyor. Bakan Mehmet Nuri Ersoy, "Okullarda çocuklarımızın Yunus'u, Yahya Kemal'i, Ahmet Hamdi Tanpınar'ı, Osman Hamdi Bey'i, Münir Nurettin'i, Neşet Ertaş'ı, Turgut Cansever'i, Nuri Bilge Ceylan'ı tanımasını sağlayacağız" ifadesini kullandı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Bilim meraklıları Bursa’da ödüllerine kavuştu
        Haberler Eğitim Başkan Erdoğan ve Emine Erdoğan'dan toplu açılış... "Kütüphanesiz Okul Kalmasın"
            SON DAKİKA