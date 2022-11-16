e-devlet KYK BURS BAŞVURU EKRANI || Kredi Yurtlar Kurumu KREDİ, BURS ücretleri ve ödeme tarihleri...

Üniversite öğrenciler KYKS burs başvuru ekranının açılmasını bekliyor. Diğer taraftan ise KYK burs tutuları da merak edilen konular arasında bulunuyor. Geçtiğimiz yıl KYK burs ve kredi başvuruları kasım ayı içerisinde gerçekleştirilmişti. Gözler KYK burs konusu ile ilgili GSB'nin yapacağı açıklamaya çevrildi.
KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu "Öğrenci arkadaşlarım, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuruları başladı. 17 Kasım Perşembe günü saat 23.59'a kadar başvurularınızı http://turkiye.gov.tr'den yapabilirsiniz" dedi.
KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
KYK burs başvuruları e-Devlet üzerinden online bir şekilde gerçekleştirilecek. KYK burs başvuru ekranı açıldığı zaman öğrenciler başvurularını yapabilecekler.