3. dönem SGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? TEOS TESMER 2022/3 Staja Giriş Sınavı (SGS) sonuç EKRANI!

ADAYIN SINAVININ GEÇERSİZ OLMASINA NEDEN OLACAK HUSUSLAR

1. Sınav başlamadan önce, soru kitapçıkları ve optik formları dağıtıldıktan sonra sınav

salonunu herhangi bir nedenle (tuvalet ihtiyacı, rahatsızlık vb.) terk etmeniz,

2. Optik cevap kâğıdınızda ilgili kısımları (ad, soyad, imza) doldurmamanız,

3. Sınav sonunda soru kitapçığınızın ve sayfalarının eksik çıkması,

4. Sınav salonuna fazladan müsvedde kağıdı vb. getirdiğinizin tespit edilmesi,

5. Sınav sorularını ya da cevaplarını herhangi bir şekilde dışarı çıkarmanız veya çıkarmaya teşebbüs etmeniz,

6. Sınav salonuna getirilmesi yasak olan eşyalardan birini bulundurduğunuzun tespit edilmesi,

7. Sınav esnasında görevlilerle konuşmanız, soru sormanız ve tartışmaya girmeniz; başka adayın/adayların kâğıdına bakmanız, başka adayla/adaylarla konuşmanız, silgi, kalem vb. şeyleri alıp-vermeniz,

8. Sınav esnasında kopya çekmeniz, çekmeye teşebbüs etmeniz, kopya vermeniz, kopya çekilmesine yardım etmeniz,

9. Sınava gelirken getirmeniz gereken geçerli kimlik belgeleri dışında başka bir belgeyle sınava girmiş olduğunuzun tespit edilmesi,

10. Sınav salonunu terk etmeden önce, soru kitapçığını ve optik cevap kâğıdını eksiksiz olarak teslim etmemeniz,

11. Salon başkanın sınav bitmiştir uyarısından sonra soru kitapçığına veya optik cevap kağıdına işaretleme yapmaya devam ettiğinizin tespit edilmesi, halinde sınavınızın iptali işlemi yapılması zorunda kalınacaktır.