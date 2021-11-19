Milyonlarca öğrencinin ara tatilde olduğu şu sıralar 6. ve 10. sınıf öğrencileri DYK kurslarının kendileri için açılıp açılmayacağını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer katıldığı televizyon programında 6. ve 10. sınıflar için DYK müjdesi verdi. MEB tarafından illere gönderilen yazıda 6. ve 10. sınıf düzeyindeki öğrenciler için de güzel haber paylaşıldı. Peki; DYK kursları 6. ve 10. sınıflar için açılacak mı? DYK kursları ne zaman, hangi dersler olacak? 2021-2022 DYK kurs başvuru tarihleri haberimizde!
6. VE 10. SINIFLAR İÇİN DYK AÇILACAK MI?
DYK kursları hali hazırda . 8. 11. ve 12. sınıflar ile örgün ve açık öğretim kurumlarından mezun olan öğrenciler için zaten açıldı. Öğrencilerde koronavirüs salgın sürecine bağlı olarak ortaya çıkan öğrenme kayıplarının giderilmesine yönelik 6. ve 10. sınıf öğrencileri için de destekleme ve yetiştirme kurslarının açılmasının uygun görüldü.
6. VE 10. SINIF DYK KURSLARI NE ZAMAN?
DYK kursları 29 Kasım'da başlayacak. Kurs merkezi başvurularının alınması ve onaylanması 19-22 Kasım'da yapılacak. Öğretmen başvuruları alınması 23-25 Kasım'da, öğrenci başvurularının alınması ve kurs sınıflarının oluşturulması 26-29 Kasım'da alınacak.