Milyonlarca öğrencinin ara tatilde olduğu şu sıralar 6. ve 10. sınıf öğrencileri DYK kurslarının kendileri için açılıp açılmayacağını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer katıldığı televizyon programında 6. ve 10. sınıflar için DYK müjdesi verdi. MEB tarafından illere gönderilen yazıda 6. ve 10. sınıf düzeyindeki öğrenciler için de güzel haber paylaşıldı. Peki; DYK kursları 6. ve 10. sınıflar için açılacak mı? DYK kursları ne zaman, hangi dersler olacak? 2021-2022 DYK kurs başvuru tarihleri haberimizde!