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    • Eğitim
    • 19.11.2021 11:55
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    • 19.11.2021 11:56
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    DYK kursları 6. ve 10. sınıflar için açılacak mı? DYK kursları ne zaman, hangi dersler olacak? 2021-2022 DYK kurs başvuru tarihleri!

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) için önemli açıklamalarda bulundu. 7. 8. 11. ve 12. sınıflar ile örgün ve açık öğretim kurumlarından mezun olan öğrenciler için DYK kursları açılmıştı. 6. ve 10. sınıflar için de güzel gaber geldi. Buna göre 2021-2022 eğitim öğretim yılında DYK kursları önümüzdeki günlerde başlayacak. Peki; 6. ve 10. sınıflar için DYK açılacak mı? 6. ve 10. sınıf DYK kursları ne zaman, hangi dersler olacak? İşte DYK kurs başvuru tarihleri!

    6. ve 10. sınıflar için DYK açılacak mı, ne zaman?

    Milyonlarca öğrencinin ara tatilde olduğu şu sıralar 6. ve 10. sınıf öğrencileri DYK kurslarının kendileri için açılıp açılmayacağını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer katıldığı televizyon programında 6. ve 10. sınıflar için DYK müjdesi verdi. MEB tarafından illere gönderilen yazıda 6. ve 10. sınıf düzeyindeki öğrenciler için de güzel haber paylaşıldı. Peki; DYK kursları 6. ve 10. sınıflar için açılacak mı? DYK kursları ne zaman, hangi dersler olacak? 2021-2022 DYK kurs başvuru tarihleri haberimizde!

    6. VE 10. SINIFLAR İÇİN DYK AÇILACAK MI?

    DYK kursları hali hazırda . 8. 11. ve 12. sınıflar ile örgün ve açık öğretim kurumlarından mezun olan öğrenciler için zaten açıldı. Öğrencilerde koronavirüs salgın sürecine bağlı olarak ortaya çıkan öğrenme kayıplarının giderilmesine yönelik 6. ve 10. sınıf öğrencileri için de destekleme ve yetiştirme kurslarının açılmasının uygun görüldü.

    6. VE 10. SINIF DYK KURSLARI NE ZAMAN?

    DYK kursları 29 Kasım'da başlayacak. Kurs merkezi başvurularının alınması ve onaylanması 19-22 Kasım'da yapılacak. Öğretmen başvuruları alınması 23-25 Kasım'da, öğrenci başvurularının alınması ve kurs sınıflarının oluşturulması 26-29 Kasım'da alınacak.

        DYK KURSLARI KAÇ SAAT?

        6 ve 10. sınıf öğrencilerin e-Kurs modülü üzerinde seçebileceği ders sayısı en fazla 6'dır. Haftalık olarak da 18 saate kadar kurs görmeleri mümkündür.

        DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARINDA HANGİ DERLER VAR?

        Türkçe, Matematik ve Fen Bilimleri derslerinin yanına yeni dersler eklenip eklenmeyeceği ise henüz bilinmiyor.
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        Haberler Eğitim DYK kursları 6. ve 10. sınıflar için açılacak mı? DYK kursları ne zaman, hangi dersler olacak? 2021-2022 DYK kurs başvuru tarihleri!
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