Estağfurullah nasıl yazılır? TDK’ye göre “Estağfirullah” doğru yazılışı nedir?

Türkçede kelimelerin, bağlaçların ve bazı ifadelerin doğru kullanımı önemlidir. Sıkça kullandığımız Estağfirullah kelimesi de bunlardan biridir. Estağfurullah ifadesinin doğru yazımı konusunda çoğu zaman karışıklık yaşanır. Peki TDK'ye göre "Estağfirullah" doğru yazımı nedir? İşte bilinmesi gerekenler…

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

ESTAĞFURULLAH NASIL YAZILIR?

Estağfurullah kelimesinin doğru yazılışı "Estağfurullah" şeklindedir.

Estağfurullah kelimesi, günlük hayatta sıkça karşılaştığımız ifadelerden biridir. Arapçadan dilimize geçmiş olan bu sözcük, nezaket ve alçakgönüllülük göstermek amacıyla kullanılır. Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre, estağfurullah; kendisine teşekkür edilen veya övülen bir kişinin incelikle yanıt vermek için söylediği bir ifadedir.