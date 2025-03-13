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Estağfurullah nasıl yazılır? TDK’ye göre “Estağfirullah” doğru yazılışı nedir?

Günlük hayatta kullandığımız “estağfurullah” kelimesinin dil bilgisi kurallarına göre doğru yazılışı merak ediliyor. Peki "Estağfirullah" nasıl yazılır? İşte TDK’ye göre “Estağfurullah” kelimesinin doğru yazılışı…

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Giriş Tarihi :13 Mart 2025 , 14:27 Güncelleme Tarihi :13 Mart 2025 , 14:27
Estağfurullah nasıl yazılır? TDK’ye göre Estağfirullah doğru yazılışı nedir?

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Türkçede kelimelerin, bağlaçların ve bazı ifadelerin doğru kullanımı önemlidir. Sıkça kullandığımız Estağfirullah kelimesi de bunlardan biridir. Estağfurullah ifadesinin doğru yazımı konusunda çoğu zaman karışıklık yaşanır. Peki TDK'ye göre "Estağfirullah" doğru yazımı nedir? İşte bilinmesi gerekenler…

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

ESTAĞFURULLAH NASIL YAZILIR?

Estağfurullah kelimesinin doğru yazılışı "Estağfurullah" şeklindedir.

Estağfurullah kelimesi, günlük hayatta sıkça karşılaştığımız ifadelerden biridir. Arapçadan dilimize geçmiş olan bu sözcük, nezaket ve alçakgönüllülük göstermek amacıyla kullanılır. Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre, estağfurullah; kendisine teşekkür edilen veya övülen bir kişinin incelikle yanıt vermek için söylediği bir ifadedir.

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

TDK'YE GÖRE "ESTAĞFİRULLAH" DOĞRU YAZILIŞI NEDİR?

TDK'ye göre estağfurullah kelimesinin doğru yazımı "Estağfurullah" şeklinde ifade edilir.

Doğru yazılışı: Estağfurullah

Yanlış yazılışı: Estağfirullah