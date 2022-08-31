KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Yurt başvurusu son gün ne zaman? KYK yurt başvuru sonuç tarihi 2022-2023!

KYK yurt başvuru sonuç tarihi 2022-2023 öğrenciler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu KYK yurt başvurularının 24 Ağustos 2022 itibariyle başladığını duyurdu. Yurt başvurularda son gün ne zaman merak ediliyor. Peki Yurt başvurusu son gün ne zaman? KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte yanıtları...
KYK YURT BAŞVURU SONUÇ TARİHİ 2022-2023!
KYK yurt başvuruları 24 Ağustos'ta başlayıp 28 Ağustos'ta sona erecek.
KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KYK yurt başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı duyurulmadı.
Bakan Kasapoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
''Umudu büyütmek için buradayız. Her geçen gün büyüyen bir tablo. Bu imkanlarla gençlerimizin yanındayız. Sosyal, sportif, barınmaları için buradayız. Türkiye Cumhuriyet tüm gençlerini kucaklayacak güçte ve kudrettedir. 81 ilimizdeki yurtlarımız Türkiye'nin bugüne kadarki mücadelesinde 21 yılda attığı en önemli adımlardan biridir.
Sosyal devlet olma yolunda, eser odaklı anlayışla bir uçtan diğer uca adeta birer inci tanesi gibi dizilen hizmet anlayışıdır. Bu ölçekte Üniversite Yurt imkanı sağlayan ikinci bir ülke olmadığını söylemek istiyorum.
"CUMHURİYET TARİHİNİN EN YÜKSEK KAPASİTESİ"
Ankara'mızda 36 adet yurdumuz var. Gelişen güçlenen yurt zincirimiz var. Ankara'da Çubuk'ta 6 binden fazla öğrenciye ev sahipliği yapacak yurdumuzu tamamladık. Bu yurtta bu yıl 4 binden fazla kapasiteyle üniversite öğrencilerine hizmet verecek. Yurt kapasitemiz 800 binin üzerine çıkmış bulunuyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük kapasitesini yeni rakamlarla egale etmeye devam edeceğiz.