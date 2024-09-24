KOMEK KAYIT EKRANI 2024: Konya KOMEK kayıt başvurusu nasıl yapılır?

Binlerce kişiye hem sanat hem de meslek kazandıran KOMEK ( Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları) kayıt tarihleri nihayet açıklandı. 2024 güz dönemi için kayıt işlemleri, 24 Eylül Salı günü itibarıyla başladı. Bu dönemde, katılımcılara sunulacak çeşitli eğitimlerle bireylerin sanatsal ve mesleki becerilerini geliştirmeleri hedefleniyor.

KOMEK KAYIT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



KOMEK kayıt başvuruları, yüz yüze eğitim için https://pars.komek.org.tr/, uzaktan eğitim için ise https://kuzem.org/ adresi üzerinden yapılacak.



KOMEK kurslarının bazıları online, bazıları ise yüz yüze yapılacak. Kurslar ücretsizdir.



Eğitimleri başarıyla tamamlayan kursiyerlere eğitim sonunda MEB onaylı sertifika veriliyor ve sertifikalara e-devlet üzerinden ulaşılabiliyor.