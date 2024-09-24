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KOMEK KAYIT EKRANI 2024: Konya KOMEK kayıt başvurusu nasıl yapılır?

2024 güz dönemi için KOMEK kayıtları resmen başladı. Ücretsiz eğitim fırsatları sunan KOMEK, katılımcılara hem yüz yüze hem de online eğitim seçenekleri ile geniş bir yelpazede kurslar sunuyor. Bu dönemde özellikle online eğitimlerin artması, katılımcılar için büyük bir avantaj sağlıyor.

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Giriş Tarihi 24 Eylül 2024, 09:59 Güncelleme Tarihi 24 Eylül 2024, 09:59
KOMEK KAYIT EKRANI 2024: Konya KOMEK kayıt başvurusu nasıl yapılır?

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Binlerce kişiye hem sanat hem de meslek kazandıran KOMEK (Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları) kayıt tarihleri nihayet açıklandı. 2024 güz dönemi için kayıt işlemleri, 24 Eylül Salı günü itibarıyla başladı. Bu dönemde, katılımcılara sunulacak çeşitli eğitimlerle bireylerin sanatsal ve mesleki becerilerini geliştirmeleri hedefleniyor.

KOMEK KAYIT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KOMEK kayıt başvuruları, yüz yüze eğitim için https://pars.komek.org.tr/, uzaktan eğitim için ise https://kuzem.org/ adresi üzerinden yapılacak.

KOMEK kurslarının bazıları online, bazıları ise yüz yüze yapılacak. Kurslar ücretsizdir.

Eğitimleri başarıyla tamamlayan kursiyerlere eğitim sonunda MEB onaylı sertifika veriliyor ve sertifikalara e-devlet üzerinden ulaşılabiliyor.

KOMEK ONLİNE KAYIT NASIL YAPILIR?

KOMEK kayıt tarihlerinin başlamasıyla birlikte aşağıdaki adımları izleyerek online kayıt işleminizi gerçekleştirebilirsiniz:

Web Sitesine Giriş: KOMEK'in resmi web sitesi olan komek.org.tr adresine gidin.

Seçenekleri İnceleyin: Açılan sayfada çeşitli seçeneklerle karşılaşacaksınız. Bu seçenekler arasında:

Meslek Kursları

Uzaktan Eğitim

Spor

Yüzme

Pilates

Diğer Eğitim Programları

Uygun Seçeneği Seçin: Size uygun olan kurs veya programın üzerine tıklayın.

Uzaktan Eğitim için Tıklayın: Eğer Konya dışında bir ilde veya dünyanın herhangi bir yerinde eğitim almak istiyorsanız, uzaktan eğitim butonuna tıklayarak devam edin. Bu adımları izleyerek kayıt işleminizi kolayca tamamlayabilirsiniz.

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