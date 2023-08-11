DGS T.C KİMLİK NO İLE SONUÇ SORGULAMA EKRANI! DGS sonuçları açıklandı mı? ÖSYM son dakika! sonuc.osym.gov.tr

DGS sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak sorusu adaylar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Bu noktada Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. Dikey Geçiş Sınavı (DGS) bu yıl 16 Temmuz'da uygulandı. Sonuçlar açıklandıktan sonra tercih süreci başlayacak. İşte sonuç sorgulama ekranı ve diğer detaylar...
DGS T.C KİMLİK NO İLE SONUÇ SORGULAMA EKRANI!
2023 DGS sonuçları açıklandı. ÖSYM'den yapılan son dakika duyuruda şöyle denildi;
''16 Temmuz 2023 tarihinde uygulanan Dikey Geçiş Sınavı'nın (2023-DGS) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 11 Ağustos 2023 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecektir.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI''
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DGS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
ÖSYM sonuç ekranı (https://sonuc.osym.gov.tr/) üzerinden erişime açılacak Dikey Geçiş Sınavı sonuçları ardından tercihler beklenecek. Doğru ve yanlış sayısına göre detaylı sonuç belgesi ÖSYM'den adayların T.C kimlik numarası ve şifreleri ile öğrenilecek.