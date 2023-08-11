DGS T.C KİMLİK NO İLE SONUÇ SORGULAMA EKRANI! DGS sonuçları açıklandı mı? ÖSYM son dakika! sonuc.osym.gov.tr

DGS sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak sorusu adaylar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Bu noktada Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. Dikey Geçiş Sınavı (DGS) bu yıl 16 Temmuz'da uygulandı. Sonuçlar açıklandıktan sonra tercih süreci başlayacak. İşte sonuç sorgulama ekranı ve diğer detaylar...