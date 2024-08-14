DGS taban puanları ve kontenjanları! 2024 ÖSYM DGS taban puanları, kontenjanları ile başarı sıralaması açıklandı mı?

ÖSYM DGS KONTENJANLARI BELLİ OLDU MU?

2024 Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) katılan öğrenciler için belirlenen kontenjan bilgileri henüz açıklanmadı. Kontenjanlar, ÖSYM tarafından yayınlanacak olan DGS Kılavuzu ile birlikte detaylı olarak ilan edilecek. Adayların, kılavuzda yer alan bilgilere göre hareket etmeleri ve tercihlerini buna göre şekillendirmeleri önem taşıyor.