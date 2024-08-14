DGS taban puanları ve kontenjanları! 2024 ÖSYM DGS taban puanları, kontenjanları ile başarı sıralaması açıklandı mı?

DGS taban puanları ve kontenjanları merak konusu oldu. Sınava katılan adaylar konu hakkında bilgi almak üzere arama motorlarına yöneldi. Peki, 2024 ÖSYM DGS taban puanları, kontenjanları ile başarı sıralaması açıklandı mı? İşte merak edilenler!
DGS taban puanları ve kontenjanları merak konusu oldu. Sınava katılan adaylar konu hakkında bilgi almak üzere arama motorlarına yöneldi. Peki, 2024 ÖSYM DGS taban puanları, kontenjanları ile başarı sıralaması açıklandı mı? İşte merak edilenler!
2024 DGS TABAN PUANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Öğrencilerin merakla beklediği 2024 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) taban puanları henüz açıklanmadı.
Genellikle, sınav sonuçlarının duyurulmasının ardından birkaç hafta içinde taban puanları da belirlenip açıklanmakta. Adaylar, geçmiş yılların taban puanlarını ÖSYM'nin internet sitesinden inceleyerek, hangi üniversite ve bölümlere yerleşebilecekleri konusunda fikir sahibi olabilirler.
ÖSYM DGS KONTENJANLARI BELLİ OLDU MU?
2024 Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) katılan öğrenciler için belirlenen kontenjan bilgileri henüz açıklanmadı. Kontenjanlar, ÖSYM tarafından yayınlanacak olan DGS Kılavuzu ile birlikte detaylı olarak ilan edilecek. Adayların, kılavuzda yer alan bilgilere göre hareket etmeleri ve tercihlerini buna göre şekillendirmeleri önem taşıyor.
DGS TERCİH İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?
DGS tercih işlemleri, adayların sınav sonuçlarını öğrenmelerinin ardından başlayacak. Adaylar, tercihlerini yaparken ÖSYM'nin resmi web sitesi www.osym.gov.tr adresinde yer alan Tercih Kılavuzu'nu dikkate almalıdırlar.