MEB’den 81 ile yeni genelge: İlkokullarda sınav saati kalktı

SINAV SAATİ KALDIRILDI Genelgeye göre ilkokullarda sınav saati kaldırıldı. Ölçme yaklaşımı yerine, süreç odaklı ölçme ve değerlendirme uygulamaları benimsenecek.

Ücretsiz dağıtımı yapılan kaynaklar dışında kaynak aldırılmaması için tedbir alınacak.

Okullarda sınıf mevcutlarında azalma olması durumunda şubeler birleştirilecek.

Kayıt parası veya başka ad altında zorunlu olarak ücret alınmayacak. Sektör işbirlikleri ile eğitime erişim ve kalite artacak.

