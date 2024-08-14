MEB’den 81 ile yeni genelge: İlkokullarda sınav saati kalktı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yeni eğitim öğretim yılı hazırlık genelgesini yayımladı.
SINAV SAATİ KALDIRILDI
Genelgeye göre ilkokullarda sınav saati kaldırıldı. Ölçme yaklaşımı yerine, süreç odaklı ölçme ve değerlendirme uygulamaları benimsenecek.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yeni eğitim öğretim yılı hazırlık genelgesini yayımladı.
SINAV SAATİ KALDIRILDI
Genelgeye göre ilkokullarda sınav saati kaldırıldı. Ölçme yaklaşımı yerine, süreç odaklı ölçme ve değerlendirme uygulamaları benimsenecek.
Ücretsiz dağıtımı yapılan kaynaklar dışında kaynak aldırılmaması için tedbir alınacak.
VELİLER BİLGİLENDİRİLECEK
Okul-aile iş birliği güçlendirilecek. Yeni dönemde uygulanan faliyetler ile okulda yürütülen çalışmalar hakkında veliler bilgilendirilecek.
Okullarda sınıf mevcutlarında azalma olması durumunda şubeler birleştirilecek.
Kayıt parası veya başka ad altında zorunlu olarak ücret alınmayacak. Sektör işbirlikleri ile eğitime erişim ve kalite artacak.